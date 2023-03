Homem é espancado até a morte na saída de boate em Santarém

Rodrigo Pacheco de Arruda, 31 anos, foi espancado até a morte na madrugada de segunda-feira (20), durante a saída de uma festa, em Santarém, região oeste do Pará. A vítima foi agredida violentamente por outras pessoas que, supostamente, estavam no mesmo local. Até o momento, os suspeitos, que ainda não se sabe quantos são, não foram identificados e a motivação do crime permanece desconhecida.

A namorada de Rodrigo, que não teve o nome revelado, conversou com a TV Impacto e disse não ter ocorrido discussão dentro da casa noturna. Segundo a companheira do homem, teria caído uma bebida nela e recebido um pedido de desculpas logo na sequência de quem jogou o liquido.

A vítima chegou a ser levada por pessoas próximas para o Hospital Municipal de Santarém. Ele não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu antes de receber atendimento.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.