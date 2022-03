Homem é espancado até a morte em Benfica, distrito de Benevides, na região metropolitana de Belém

Um homem foi morto em Benfica, distrito de Benevides, na região metropolitana de Belém. Segundo as primeiras informações repassadas à Polícia Científica do Pará, o crime ocorreu no bairro Santa Maria de Benfica. A Polícia Científica foi acionada por volta das duas horas da madrugada desta sexta-feira (4).

Ainda segundo essa versão inicial, repassada à Polícia Científica, possivelmente o homem estava cometendo roubos na área, foi agarrado pela população e espancado até a morte. Policiais militares estiveram na cena do crime. Após o trabalho dos peritos criminais, o corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal. A vítima ainda não foi identificada. Essa matéria está em atualização.