Cratera interdita rodovia que liga Barcarena e Abaetetuba

Desde a noite da última segunda-feira, 28, uma cratera interditou o trânsito na rodovia PA-481, que liga os municípios de Barcarena e Abaetetuba, no nordeste do Pará. O grande buraco se abriu no meio do asfalto, atraindo a atenção de quem passava pelo local que comentam, em vídeo que circula na internet: "Vai morrer gente aí!".

A Defesa Civil e o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Barcarena emitiu uma nota afirmando que a situação é de interdição total e orienta que quem precisa chegar ao município deve usar o acesso ainda dispolível pela rodovia PA-151. "Todas as medidas estão sendo tomadas para manutenção da rodovia e o retorno a normalidade", afirma a nota.

VEJA MAIS

Em imagens e vídeos que circulam na internet, é possível observar que o grande buraco se alarga para dentro, por onde passa intenso fluxo de água - o que aumenta o medo de moradores e transeuntes sobre a situação ficar ainda mais grave.

A redação integrada de O Liberal aguarda posicionamento da Secretaria de Estado de Transportes (Setran) sobre o caso.