PA-252 se parte ao meio no km 40, entre Acará e Moju; vídeo

A rodovia PA-252, que liga os municípios de Acará e Moju, se rompeu, perto do quilômetro 40, no nordeste do Pará. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (27), por conta das fortes chuvas que caíram na região nos últimos dias, o que aumentou a pressão da água que atravessou a pista. O trânsito no local está totalmente interrompido.

A Redação Integrada de O Liberal está em busca de posicionamentos da Secretaria de Estado de Transportes (Setran) sobre o caso.