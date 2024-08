'Bolsa whey': Prefeito promete suplemento 'de graça' caso sucessor seja eleito

A proposta de campanha de um candidato no Amazonas tem gerado grande repercussão nas redes sociais, especialmente entre os amantes de musculação. Raylan Barroso, prefeito de Eirunepé e membro do União Brasil, prometeu "whey protein de graça" para todos os moradores, caso Anderson Araújo, indicado para ser o seu sucessor, seja eleito nas eleições de outubro deste ano. Eirunepé é uma pequena cidade no interior do estado, com pouco mais de 33 mil habitantes.

A declaração foi feita na última sexta-feira (23/8), durante um comício no bairro Santo Antônio. Barroso explicou que o projeto de criar uma academia popular, que também forneceria suplementação gratuita, não foi implementado durante sua gestão, mas seria executado por Araújo e seu candidato a vice-prefeito, Haroldo, se eleitos forem.

“Nós temos um projeto que não deu tempo de implantar, mas ele [Anderson] e o Haroldo [candidato a vice-prefeito na chapa] vão implantar, que é uma academia popular”, afirmou Barroso, ao lado da dupla. Além de oferecer o uso gratuito da academia, o projeto inclui a distribuição de whey protein para os usuários após os treinos.

Raylan Barroso confirmou a autenticidade da proposta em seu perfil no Instagram, reforçando que Anderson Araújo pretende levar a ideia adiante, caso seja eleito. "Nosso projeto de saúde é sério e vai virar tendência depois de implantado aqui em Eirunepé", escreveu ele em um Story na plataforma.