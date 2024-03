Condição muscular pode ajudar a prevenir doenças e até auxiliar na recuperação de comas

A musculação é uma das práticas mais comuns dentre as atividades físicas disponíveis em diversas academias espalhadas por Belém. Além da estética, o aumento da musculatura pode auxiliar na saúde geral do corpo, não apenas ajudando a prevenir doenças, mas também desempenhando um papel significativo na recuperação de condições graves, como um coma.

Segundo o médico ortopedista Jean Klay, o fortalecimento da musculatura é um dos principais fatores de prevenção, principalmente, das doenças relacionadas aos ossos e as articulações, como a osteoporose, doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas.

“No que diz respeito à prevenção de doenças, o exercício de fortalecimento muscular, é comprovadamente o exercício que melhora a qualidade óssea. Então, quando a gente fala da relação entre osteoporose e músculo, existe uma relação direta. Se eu tenho uma musculatura bem condicionada, bem preparada, forte, o estímulo que levo para esse osso é maior e isso é uma das medidas que a gente usa para combater, prevenir ou até tratar a osteoporose”, explicou.

“A musculatura também está ligada às doenças osteoarticulares, os grandes exemplos são as osteoartrites e osteoartroses. Se tenho uma musculatura fraca, deixo a minha articulação mais vulnerável. Então, se eu tenho um músculo forte do ponto de vista racional, na hora que ando, que piso, o peso do meu corpo é absorvido em parte pela minha musculatura. A musculatura contrai e com isso ela consegue diminuir o efeito do peso do meu corpo na articulação. Se eu tenho músculo fraco na hora que piso, o peso do meu corpo vai todo para aquela articulação, então ele protege as articulações quando você tem uma musculatura bem preparada”, completou.

Além das doenças mais comuns, uma boa condição muscular pode auxiliar também na recuperação de pessoas que sofrem acidentes, desde os mais graves. De acordo com o médico Jean Klay, a musculatura cria uma resistência para o corpo se recuperar em diversas condições.

“Um paciente que passa por um acidente terá uma série de demandas a respeito da recuperação. Isso varia de acordo com a magnitude do acidente e com a quantidade de lesões que esse paciente teve. Quanto mais grave for o paciente, mais difícil vai ser a recuperação, e tão mais difícil se o paciente tiver uma musculatura muito frágil, muito fraca. Falando da recuperação osteoarticular, por exemplo, nos pós-traumatizados, que muitas vezes tem comprometimento respiratório envolvido, pulmonar, pleural, enfim, se eu tiver uma musculatura torácica bem condicionada, a capacidade que ele tem de recuperar também tende a ser maior”, disse.

Essa resistência se estende também para os pacientes em coma, na variedade de estágios e tipos de coma. O médico explica que, apesar de tudo depender da condição do paciente, uma boa musculatura prévia pode auxiliar na recuperação.

“O paciente politraumatizado, em coma, fica muito tempo acamado e em função disso a musculatura dele tende a atrofiar. Se de partida, se antes do meu coma eu já tinha musculatura frágil, então a minha capacidade de recuperação vai ser muito menor. Se antes do coma eu tenho uma musculatura boa, a capacidade que essa musculatura de recuperar é muito maior”, explicou.

Para desenvolver a massa muscular, além das atividades físicas envolvendo a musculação e fortalecimento, é importante manter também a alimentação balanceada, e fazer tudo com auxílio de profissionais capacitados.

“Naturalmente, para ganhar massa muscular é preciso fazer atividade física voltada para esse ganho, e exercícios voltados para o fortalecimento, que é muito importante. A alimentação adequada também conta, com uma ingestão proteica, e isso varia muito de paciente para paciente, dependendo do sexo, idade e comorbidade. É importante lembrar de deixar essa musculatura descansar, valorizar o tempo de descanso, porque se ficar só gerando sobrecarga, a chance de ter uma lesão acaba sendo maior, então tem que associar os três pilares: atividade física, alimentação adequada e descanso. Por isso é importante o auxílio de um profissional da área”, finalizou.