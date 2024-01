Academias registram alta de matrículas neste início de ano, em Belém

Para muitas pessoas, o início de ano é um momento de renovação de metas, principalmente as que estão relacionadas à melhoria da saúde física, como emagrecimento ou aumento da resistência muscular. Nesse período, as academias costumam registrar um aumento significativo na quantidade de novos alunos. A uma semana para o fim de janeiro, empresários de Belém e região metropolitana estimam que 2024 deve superar a média de matrículas registradas no início de 2023.

Elinor Vilhena é gerente de uma academia de musculação localizada na travessa Alferes Costa, bairro da Pedreira, em Belém. Há 5 anos na função, ela percebe um aumento de 50% no número de novos alunos, em relação a janeiro do ano passado. “Durante o ano, esse número tende a cair um pouquinho. Quando vai se aproximando o mês de julho, uma parte das pessoas some, vai para as praias mostrar o seu shape”, comenta a funcionária.

Apesar da motivação de quem procura pelas academias voluntariamente, no local de trabalho de Elinor, promoções são realizadas como forma de atrair ainda mais clientes. “Nós acabamos de fazer agora a ‘busca pelo balde’. Você chuta o balde no final do ano, e agora é hora de buscar o balde perdido, né? Nós fizemos essa promoção que foi muito boa, trabalhamos com a retirada do plano de adesão. O aluno não precisava pagar a matrícula, só a mensalidade”, relata a gerente.

O empresário Renan Duarte, sócio desta academia e de outra, localizada na Rua dos Mundurucus, em Batista Campos, faz uma análise da permanência dos alunos que se matriculam em janeiro, com o passar dos meses. “Hoje em dia, o mercado de academias é muito abrangente e a adesão dos praticantes também varia de acordo com o nicho escolhido. De forma ampla e superficial, eu diria que esse percentual pode variar de 8% a 20% de desistência”, informa o dirigente.

Além da musculação, o empreendimento de Susyanne também oferta aulas de pilates (Foto: Thiago Diniz)

Na região metropolitana de Belém, Susyanne Dias é uma das proprietárias de um espaço que fornece academia de musculação e estúdio de pilates, localizado no bairro do Coqueiro, na divisa entre a capital e o município de Ananindeua. Com base em um balanço parcial, a empresária revela: “Ainda não fechamos os dados deste mês de janeiro, mas comparado ao ano passado, batemos em 15 dias do ano de 2024 o faturamento referente ao mês inteiro de janeiro de 2023”.

Susyanne diz que o investimento em tratamento humanizado e a oferta de brindes úteis ajudam a impulsionar a adesão de clientes ao seu estabelecimento. “Usamos uma estratégia de campanha em que o aluno ganha um brinde exclusivo da nossa marca, quando fecha um plano anual. Estamos tendo um retorno maravilhoso, pois os brindes são: bolsa para treino, garrafas térmicas, fone de ouvido… tudo o que agrega muito à prática física”, explica a gestora da academia/estúdio.