Irmã Marluce, de 61 anos, viraliza nas redes sociais com treinos de crossfit; vídeo

Mãe, esposa, avó, serva de Deus e crossfiteira! Essas são as características que resumem a Irmã Marluce, de 61 anos, que viralizou na web ao mostrar os treinos de crossfit. No perfil do Instagram, a praticante da atividade física compartilha diariamente vídeos divertidos e motivacionais para os que desejam melhorar a saúde.

“Não existe idade para se cuidar! Eu comecei minha vida ativa com 53 anos! E você vai começar quando?!”, diz ela em uma de suas publicações.

Residente do município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, Marluce também é influenciadora fitness na cidade. Na web, recebe constantemente elogios de internautas ao redor do Brasil. “O que eu acho mais lindo é que ela está sendo respeitada!!! Na sua fé.. no seu jeito.. na sua idade.. ela está sendo respeitada! Ela é querida demais!”, comentou um perfil.

Outros, nem parecem acreditar que Irmã Marluce é de verdade! “Minha labirintite não permite esse movimento. Maravilhosa é ela”, disse outro. “A irmã já pode repreender o demônio na porrada olha o braço dela e as costas”, brincou mais uma seguidora.

