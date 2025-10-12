Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Hugo Souza celebra chance na seleção contra o Japão: 'Trabalhei a vida inteira por isso'

Estadão Conteúdo

Destaque na meta do Corinthians, Hugo Souza fará sua estreia como titular da seleção brasileira nesta terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília), diante do Japão, em Tóquio. O goleiro não esconde a ansiedade para entrar no Ajinomoto Stadium representando seu país depois de tanto esforço - reencontrou o gosto pela bola no time do Parque São Jorge depois de virar a quarta opção no Flamengo e tentar a sorte no pequeno Chaves, de Portugal.

"Não é só um amistoso. É a realização de um sonho, da minha família, do meu pai, de todo mundo que me acompanhou desde sempre. Vou levar todas essas energias positivas para dentro do campo para ajudar a equipe a sair com a vitória", afirmou o goleiro de 26 anos à CBF TV, sem esconder a ansiedade para a estreia.

"A expectativa está a mil, trabalhei a vida inteira para chegar a este momento. Agora é entrar e fazer o que eu sei e o que me trouxe até aqui", comentou. "Tem aquele frio na barriga, que é comum, e espero que seja o primeiro de muitos (jogos pela seleção). Estou muito feliz com essa oportunidade."

Quem também aguarda uma oportunidade para mostrar trabalho e ser chamado para o grupo que disputará a Copa do Mundo é Richarlison. O atacante jogou apenas 12 minutos contra a Coreia do Sul e não conseguiu balançar a rede na goleada por 5 a 0, em Seul, mas espera deixar sua marca no Japão, de onde guarda ótimas recordações.

"A alegria é muito grande, né? Tenho boas lembranças, foi onde conquistamos o ouro olímpico. É um país que eu gosto muito. Espero receber o carinho do torcedor lá também", disse o atacante do Tottenham, que foi o artilheiro dos Jogos de Tóquio, realizados em 2021, além de ajudar o Brasil a conquistar seu segundo título olímpico. Do grupo atual, Matheus Cunha, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli também estiveram presentes na conquista.

Aos 28 anos, Richarlison reencontrou a boa fase no Tottenham e esteve presente em todas as convocações de Carlo Ancelotti, por quem já havia sido comandado no Everton, da Inglaterra. "O Ancelotti nos dá confiança. Quando o treinador te dá confiança, você trabalha com mais tranquilidade e as coisas começam a fluir mais. Espero retribuir dentro de campo", comentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

amistoso

Brasil

Japão

Hugo Souza

Richarlison
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Foco

Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte'

Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B

12.10.25 16h48

Futebol e fé

Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré

Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré

12.10.25 16h02

CÍRIO 2025

Entre fé e futebol: quando o Círio inspira os milagres de Remo e Paysandu

Nos gramados e nas ruas, a fé move torcedores e jogadores: relembre as campanhas de Remo e Paysandu após o Círio.

12.10.25 13h00

Futebol e fé

Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez

Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio

12.10.25 13h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo

12.10.25 7h00

Futebol e fé

Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez

Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio

12.10.25 13h00

Futebol e Fé

Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação

Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém

11.10.25 18h24

Campeonato Brasileiro Série B

Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B

Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

12.10.25 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda