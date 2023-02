Minha Casa, Minha Vida: como funciona, quem pode contratar, qual a renda mínima

O programa Minha Casa, Minha Vida é uma iniciativa do Governo Federal, com objetivo de subsidiar a moradia de famílias de baixa renda. A partir da última terça-feira (14), novos critérios foram adotados – por meio de Medida Provisória aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva - para que mais pessoas tenham acesso a moradias.

Entre as modificações, o limite da primeira faixa de renda familiar bruta passou de R$ 1.800 para R$ 2.640. A Federação pretende subsidiar até 95% dos preços dos imóveis destinados às famílias dentro dessa faixa. Veja como funciona, quem pode contratar, qual a renda mínima para entrar no programa Minha Casa, Minha Vida.

Quem pode subsidiar moradia?

Para poder receber o subsídio do programa, é necessário atender a alguns critérios. Entre eles:

Ter renda bruta familiar mensal entre R$ 2.640 até R$ 8 mil, morando na área urbana;

morando na área urbana; Renda familiar, anual, de R$ 31.680 ou até R$ 96 mil, morando na zona rural.

As áreas são divididas assim:

Faixa Urbano 1: renda bruta familiar mensal até R$ 2.640;

Faixa Urbano 2: renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4,4 mil;

Faixa Urbano 3: renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8 mil.

Já no caso das famílias residentes em áreas rurais, as faixas são as seguintes:

Faixa Rural 1: renda bruta familiar anual até R$ 31.680;

Faixa Rural 2: renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 até R$ 52,8 mil;

Faixa Rural 3: renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 até R$ 96 mil.

Como se inscrever no Minha Casa, Minha Vida?

Para se candidatar no programa Minha Casa, Minha Vida é preciso seguir algumas etapas: