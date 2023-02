Repórteres são agredidos em cobertura da tragédia no litoral de SP

Na última terça-feira (21), uma repórter e um fotógrafo do jornal Estado de S. Paulo foram agredidos por moradores de um condomínio de luxo em São Sebastião (SP), durante a cobertura dos desdobramentos dos desmoronamentos causados pelo forte temporal ocorrido no último fim de semana no litoral norte paulista.

A jornalista Renata Cafardo, 45, e o repórter fotográfico Tiago Queiroz, 46, estavam dentro do condomínio Vila de Anoman, registrando os alagamentos e prejuízos causados pelas fortes chuvas, quando um grupo de moradores começou a atacá-los fisicamente e verbalmente.

Segundo o relato, os repórteres estavam trabalhando quando começaram a ser xingados com palavrões e chamados e “comunistas” e “esquerdistas”. Em seguida, Queiroz foi cercado pelo grupo de moradores, que o obrigaram a apagar as fotos que tinha feito do local. Um dos homens do grupo tentou arrancar a câmera fotográfica dele.

A jornalista avisou que iria filmar a agressão, e outro morador tentou arrancar o celular da mão dela. Como não conseguiu, empurrou Renata para um alagamento, e ela caiu em uma poça de lama. O agressor só parou ao ser contido por vizinhos, que passaram na rua.

De acordo com equipe, os profissionais do jornal foram autorizada a entrar no local por um funcionário do condomínio e por outros moradores.

A reportagem do Estadão conseguiu fotografar o grupo, composto por cinco homens e uma mulher. Um deles se identificou como sub síndico do condomínio.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).