Acampamento de apoiadores de Bolsonaro é desmontado em BH após agressão de jornalista

Um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que estava acampado há 66 dias em frente ao Comando da 4ª Região Militar do Exército em Belo Horizonte (MG) foi retirado por agentes da Guarda Municipal nesta sexta-feira (6). A ordem de retirada dos manifestantes se deu um dia após um repórter fotográfico do Jornal Hoje em Dia e outros jornalistas terem sido agredidos por integrantes do movimento que pedia a intervenção militar por não aceitar o resultado das últimas eleições para presidente da República.

O repórter fotográfico sofreu um corte na cabeça e foi levado para uma unidade de saúde da capital mineira. A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) emitiu nota sobre o caso e manifestou repúdio à agressão, destacando o risco que os profissionais da imprensa correm ao cobrir essas manifestações. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também condenou os casos de violência (física, verbal, virtual) contra jornalistas registrados nesses acampamentos e reiterou a importância do trabalho da imprensa "para uma sociedade mais justa e democrática”.

Em 30 de dezembro, outro profissional também foi vítima de agressão por parte de apoiadores do ex-presidente quando fazia uma cobertura para a CNN Portugal e para a rede de televisão TVI.