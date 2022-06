Jornalista é agredido por vereador após reportagem sobre gastos públicos

Um jornalista foi agredido por um vereador na última segunda-feira (13) após publicar uma reportagem sobre gastos públicos com viagens. O comunicador, identificado como Cristiano Souza, administra a página "Santa Helena Agora" e teria mostrado em uma matéria o ranking dos vereadores que mais gastaram com diárias de viagens no mês de maio. O caso aconteceu em Goiás. As informações são do Metrópoles.

Na reportagem, o vereador Elias de Oliveira Santos (PSD) é apontado como o primeiro do ranking. Foram usadas informações do portal da transparência do município para a elaboração do índice. Insatisfeito com a publicação, Elias agrediu o jornalista, que denunciou o caso à polícia.

As agressões aconteceram em via pública. Imagens de câmeras de segurança registraram a violência. Nas filmagens é possível ver o jornalista caindo no chão e sendo agredido com chutes e socos.

RECONHECEU O ERRO

Nas redes sociais, Elias reconheceu o erro e confirmou que cometeu a agressão "por causa de um descontrole emocional". Apesar disso, ele publicou um vídeo defendendo que a reportagem era tendenciosa e não deu espaço para esclarecimentos.

“Quando outro rapaz foi chegando, me chamando de moleque, com palavras realmente homofóbicas, com palavras que denigrem minha imagem, eu peguei e realmente fui as vias de fato, porque eu acredito que, acima de tudo, eu sou um homem também, e eu acredito que há um limite para você respeitar a pessoa”, disse o vereador na gravação sobre o momento da agressão.

A Polícia Civil investiga o caso.