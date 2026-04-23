Fã acompanha chegada do Guns N' Roses em Belém e relata 'maratona'

Fãs paraenses acompanharam a chegada do Guns N’ Roses em Belém, na noite desta quinta-feira (23), em busca de um contato com os integrantes da banda. Muitos estiveram no aeroporto para ver o desembarque e seguiram até o hotel onde os músicos estão hospedados, na tentativa de conseguir fotos e autógrafos.

Entre os admiradores que seguiram a "maratona" atrás da banda está a jornalista Talita Baena, de 46 anos.

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Com um disco de vinil em mãos, ela contou que monitorou a chegada da banda desde o aeroporto para aumentar as chances de encontrar os artistas. O objetivo da jornalista é conseguir um autógrafo no disco de vinil do álbum Appetite for Destruction, lançado em 1987, um dos mais conhecidos da banda.

A movimentação de fãs marcou a chegada do grupo à capital paraense, que recebe o show neste sábado (25), no Mangueirão.

Segundo Talita, a estratégia começou ainda antes do desembarque, acompanhando informações sobre o voo. Ao identificar o trajeto da banda, ela se deslocou rapidamente entre os pontos de chegada.

"Estou desde ontem acompanhando. Entrei em um site que mostra rotas de voos e sabia por onde eles iam sair. Vi as primeiras vans pretas e acho que consegui ver o Duff de relance", disse.

Não é a primeira vez que a jornalista mobiliza esforços para tentar ver um ídolo de perto. Em 2025, ela viajou ao Rio de Janeiro para acompanhar o show de Lady Gaga em Copacabana e repetiu a estratégia, aguardando na porta do hotel na tentativa de ter contato com a artista.

"Hoje eu consegui ver o Dizzy, o Isaac e o Fortus. Agora vou repor as energias para voltar amanhã. Se fiz isso pela Lady Gaga, por que não faria pelo Guns?", relatou.

A presença de fãs como Talita reflete a expectativa em torno da passagem da banda por Belém. Muitos admiradores organizaram a rotina para acompanhar cada etapa da chegada do grupo, desde o aeroporto até a hospedagem.

Show do Guns N’ Roses em Belém

O Guns N’ Roses se apresenta neste sábado (25), no Estádio do Mangueirão, em Belém. O show faz parte da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, que integra a agenda da banda no Brasil e deve reunir milhares de fãs. A apresentação também marca o encerramento da turnê do grupo no país em 2026.