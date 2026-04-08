Como chegar no show do Guns N' Roses? Veja horários, entradas e linhas de ônibus para o Mangueirão

O show do Guns N’ Roses em Belém será realizado no dia 25 de abril, no Estádio Mangueirão. A expectativa é de grande público para acompanhar a apresentação da banda, que retorna ao Brasil com a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.

Quem pretende acompanhar o show ao vivo deve se programar com antecedência. A organização recomenda atenção aos horários de abertura dos portões, além do planejamento de deslocamento até o estádio, seja por veículo próprio ou transporte particular.

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O acesso ao Mangueirão deve concentrar grande fluxo de pessoas, especialmente nas horas que antecedem o início das apresentações. Por isso, a orientação é sair de casa mais cedo para evitar congestionamentos na rodovia Augusto Montenegro, principal via de acesso ao local.

Como se programar para o show no Mangueirão?

A programação oficial prevê abertura dos portões às 16h, com início do show de abertura às 18h30 e apresentação principal às 20h.

Além disso, o estacionamento estará disponível a partir das 14h, o que pode facilitar a chegada antecipada do público.

Onde fica o Mangueirão

O Mangueirão está localizado na Avenida Augusto Montenegro, no bairro do mesmo nome, em Belém. A região é de fácil acesso por transporte público e particular, e conta com diversas opções de alimentação e comércio nas proximidades.

Como chegar no Mangueirão

O Mangueirão possui duas entradas principais, com acessos diferenciados para motoristas:

🔹 Sentido Entroncamento → Icoaraci

Mantenha-se na faixa da esquerda;

No semáforo em frente à Alameda Mangueirinho, entre na via do BRT para acessar o estacionamento Lado A, via Alameda Mangueirinho e portão lateral.

🔹 Sentido Icoaraci → Entroncamento

O acesso ao estacionamento é feito normalmente pelos três portões do Lado A, na Avenida Augusto Montenegro.

Entradas do Estádio do Mangueirão

O público poderá acessar o Mangueirão por dois lados:

Lado A – acesso pela Av. Augusto Montenegro, com 3 portões disponíveis.

– acesso pela Av. Augusto Montenegro, com 3 portões disponíveis. Lado B – acesso pela Av. Mangueirão (Transmangueirão), com 4 portões.

A recomendação é conferir no ingresso qual portão corresponde ao seu setor antes de se dirigir ao estádio, para facilitar o embarque e evitar atrasos.

Paradas de ônibus perto do Mangueirão

São Bento Com Maj. Miguel | Sentido Leste, 2 min a pé

Centenário Com Canal, 2 min a pé

Centenário Com Benfica | Sentido Sul, 6 min a pé

Arena Guilherme Paraense, 7 min a pé

Terminal Mangueirão (Integração), 13 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Como chegar de ônibus no Mangueirão

O Mangueirão é atendido por diversas linhas de ônibus que circulam pela Avenida Augusto Montenegro e pela estação Terminal Mangueirão do BRT, facilitando o acesso ao estádio no dia do evento.

Segundo o aplicativo Moovit, as seguintes linhas podem ser utilizadas para chegar ao Mangueirão:

226: Maracacuera - Pres. Vargas

305: UFPA - Icoaraci

321: UFPA - Cidade Nova 6 (Via Una)

639: Pratinha - Castanheira (Via Tapanã)

642: Bengui/Marex - Centro

663: Bengui - Felipe Patroni

664: Bengui - Ver-o-Peso

665: Cordeiro de Farias - Pres. Vargas

666: Canarinho - Pres. Vargas

667: Cordeiro de Farias - Ver-o-Peso

669: Cordeiro de Farias - Castanheira (Via Yamada)

755: Jardim Sideral - Praça Dom Pedro II

758: Conj. Maguari - Ver-o-Peso (Via P.A. Cabral)

767: Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

768: Satélite - UFPA

783: Tenoné - Centro (Shopping Pátio Belém)

785: Tenoné - Ver-o-Peso (Entroncamento / Alacid Nunes)

795: Cabanagem - Pres. Vargas

861: Tapanã II - Ver-o-Peso (Rua Yamada)

862: Tapanã - Felipe Patroni

869: Tapanã - Pres. Vargas

872: Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)

879: Outeiro - São Brás (Via Brasília)

889: Icoaraci - Centro (Via Centenário)

906: Guajará - Ver-o-Peso (Via Centenário)

911: Icuí - Ver-o-Peso (Via Una)

960: Jaderlândia - Mangueirão

996: Águas Lindas - Terminal Mangueirão

888: BRT Maracacuera - São Brás