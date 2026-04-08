Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Como chegar no show do Guns N' Roses? Veja horários, entradas e linhas de ônibus para o Mangueirão

Confira dicas de acesso, transporte público e horários ideais para aproveitar o evento em Belém

Hannah Franco
fonte

Guns N’ Roses em Belém: veja o que saber antes do show (Edição O Liberal)

O show do Guns N’ Roses em Belém será realizado no dia 25 de abril, no Estádio Mangueirão. A expectativa é de grande público para acompanhar a apresentação da banda, que retorna ao Brasil com a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.

Quem pretende acompanhar o show ao vivo deve se programar com antecedência. A organização recomenda atenção aos horários de abertura dos portões, além do planejamento de deslocamento até o estádio, seja por veículo próprio ou transporte particular.

VEJA MAIS

image Guns N' Roses em Belém: tudo que você precisa saber sobre o show no Mangueirão
Confira horários, ingressos, estacionamento e regras para o evento no Mangueirão

image Antes do Guns N' Roses, relembre 5 shows internacionais de rock em Belém 🎸
Capital paraense tem histórico de apresentações internacionais marcantes; relembre

O acesso ao Mangueirão deve concentrar grande fluxo de pessoas, especialmente nas horas que antecedem o início das apresentações. Por isso, a orientação é sair de casa mais cedo para evitar congestionamentos na rodovia Augusto Montenegro, principal via de acesso ao local.

Como se programar para o show no Mangueirão?

A programação oficial prevê abertura dos portões às 16h, com início do show de abertura às 18h30 e apresentação principal às 20h.

Além disso, o estacionamento estará disponível a partir das 14h, o que pode facilitar a chegada antecipada do público.

Onde fica o Mangueirão

O Mangueirão está localizado na Avenida Augusto Montenegro, no bairro do mesmo nome, em Belém. A região é de fácil acesso por transporte público e particular, e conta com diversas opções de alimentação e comércio nas proximidades.

Como chegar no Mangueirão

O Mangueirão possui duas entradas principais, com acessos diferenciados para motoristas:

🔹 Sentido Entroncamento → Icoaraci

  • Mantenha-se na faixa da esquerda;
  • No semáforo em frente à Alameda Mangueirinho, entre na via do BRT para acessar o estacionamento Lado A, via Alameda Mangueirinho e portão lateral.

🔹 Sentido Icoaraci → Entroncamento

  • O acesso ao estacionamento é feito normalmente pelos três portões do Lado A, na Avenida Augusto Montenegro.

Entradas do Estádio do Mangueirão

O público poderá acessar o Mangueirão por dois lados:

  • Lado A – acesso pela Av. Augusto Montenegro, com 3 portões disponíveis.
  • Lado B – acesso pela Av. Mangueirão (Transmangueirão), com 4 portões.

A recomendação é conferir no ingresso qual portão corresponde ao seu setor antes de se dirigir ao estádio, para facilitar o embarque e evitar atrasos.

Paradas de ônibus perto do Mangueirão

  • São Bento Com Maj. Miguel | Sentido Leste, 2 min a pé
  • Centenário Com Canal, 2 min a pé
  • Centenário Com Benfica | Sentido Sul, 6 min a pé
  • Arena Guilherme Paraense, 7 min a pé
  • Terminal Mangueirão (Integração), 13 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Como chegar de ônibus no Mangueirão

O Mangueirão é atendido por diversas linhas de ônibus que circulam pela Avenida Augusto Montenegro e pela estação Terminal Mangueirão do BRT, facilitando o acesso ao estádio no dia do evento.

Segundo o aplicativo Moovit, as seguintes linhas podem ser utilizadas para chegar ao Mangueirão:

226: Maracacuera - Pres. Vargas
305: UFPA - Icoaraci
321: UFPA - Cidade Nova 6 (Via Una)
639: Pratinha - Castanheira (Via Tapanã)
642: Bengui/Marex - Centro
663: Bengui - Felipe Patroni
664: Bengui - Ver-o-Peso
665: Cordeiro de Farias - Pres. Vargas
666: Canarinho - Pres. Vargas
667: Cordeiro de Farias - Ver-o-Peso
669: Cordeiro de Farias - Castanheira (Via Yamada)
755: Jardim Sideral - Praça Dom Pedro II
758: Conj. Maguari - Ver-o-Peso (Via P.A. Cabral)
767: Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)
768: Satélite - UFPA
783: Tenoné - Centro (Shopping Pátio Belém)
785: Tenoné - Ver-o-Peso (Entroncamento / Alacid Nunes)
795: Cabanagem - Pres. Vargas
861: Tapanã II - Ver-o-Peso (Rua Yamada)
862: Tapanã - Felipe Patroni
869: Tapanã - Pres. Vargas
872: Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)
879: Outeiro - São Brás (Via Brasília)
889: Icoaraci - Centro (Via Centenário)
906: Guajará - Ver-o-Peso (Via Centenário)
911: Icuí - Ver-o-Peso (Via Una)
960: Jaderlândia - Mangueirão
996: Águas Lindas - Terminal Mangueirão
888: BRT Maracacuera - São Brás

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Guns n' Roses

show em belém

Mangueirão
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Pajé e ambientalista marajoara Zeneida Lima será enredo da Beija-Flor no Carnaval 2027

O desfile abordará legado da última pajé marajoara e seu trabalho social

08.04.26 13h29

AGENDA

Psica 2026 anuncia datas e projeta aumento de público vindo de fora do Pará

Após reunir 110 mil pessoas em 2025, o festival dá a largada para sua próxima edição com foco na valorização da produção artística amazônica e na democratização do acesso à cultura popular

08.04.26 12h41

CULTURA

Influenciador morre após publicar carta de despedida nas redes sociais; texto menciona traição

Conhecido por vídeos de humor, ele ganhou visibilidade ao longo de pouco mais de um ano.

08.04.26 10h56

marca

Alane Dias mostra flexibilidade na academia ao realizar treino de pernas com técnicas de balé

Vale lembrar, que a paraense ficou conhecida pela sua levantada de perna conhecida como o "passo das rainha"

08.04.26 8h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Influenciador morre após publicar carta de despedida nas redes sociais; texto menciona traição

Conhecido por vídeos de humor, ele ganhou visibilidade ao longo de pouco mais de um ano.

08.04.26 10h56

AMOR

Atriz Lucy Alves e influenciadora Julia Britz oficializam namoro nas redes sociais

O anúncio foi feito por meio de fotografias publicadas pela atriz, recebendo interações da influenciadora digital nos comentários

08.04.26 8h37

MAL SÚBITO

Marido de Kelly Key sofre AVC isquêmico e está internado em Lisboa

Cantora contou nas redes sociais que sintomas iniciais foram fala enrolada e perda de coordenação

07.04.26 18h12

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Leandro Boneco passou mal e desistiu do reality? Veja o que aconteceu!

Algumas pessoas especularam que o brother poderia ter sofrido uma crise de ansiedade no programa

08.04.26 16h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda