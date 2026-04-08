Como chegar no show do Guns N' Roses? Veja horários, entradas e linhas de ônibus para o Mangueirão
Confira dicas de acesso, transporte público e horários ideais para aproveitar o evento em Belém
O show do Guns N’ Roses em Belém será realizado no dia 25 de abril, no Estádio Mangueirão. A expectativa é de grande público para acompanhar a apresentação da banda, que retorna ao Brasil com a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.
Quem pretende acompanhar o show ao vivo deve se programar com antecedência. A organização recomenda atenção aos horários de abertura dos portões, além do planejamento de deslocamento até o estádio, seja por veículo próprio ou transporte particular.
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O acesso ao Mangueirão deve concentrar grande fluxo de pessoas, especialmente nas horas que antecedem o início das apresentações. Por isso, a orientação é sair de casa mais cedo para evitar congestionamentos na rodovia Augusto Montenegro, principal via de acesso ao local.
Como se programar para o show no Mangueirão?
A programação oficial prevê abertura dos portões às 16h, com início do show de abertura às 18h30 e apresentação principal às 20h.
Além disso, o estacionamento estará disponível a partir das 14h, o que pode facilitar a chegada antecipada do público.
Onde fica o Mangueirão
O Mangueirão está localizado na Avenida Augusto Montenegro, no bairro do mesmo nome, em Belém. A região é de fácil acesso por transporte público e particular, e conta com diversas opções de alimentação e comércio nas proximidades.
Como chegar no Mangueirão
O Mangueirão possui duas entradas principais, com acessos diferenciados para motoristas:
🔹 Sentido Entroncamento → Icoaraci
- Mantenha-se na faixa da esquerda;
- No semáforo em frente à Alameda Mangueirinho, entre na via do BRT para acessar o estacionamento Lado A, via Alameda Mangueirinho e portão lateral.
🔹 Sentido Icoaraci → Entroncamento
- O acesso ao estacionamento é feito normalmente pelos três portões do Lado A, na Avenida Augusto Montenegro.
Entradas do Estádio do Mangueirão
O público poderá acessar o Mangueirão por dois lados:
- Lado A – acesso pela Av. Augusto Montenegro, com 3 portões disponíveis.
- Lado B – acesso pela Av. Mangueirão (Transmangueirão), com 4 portões.
A recomendação é conferir no ingresso qual portão corresponde ao seu setor antes de se dirigir ao estádio, para facilitar o embarque e evitar atrasos.
Paradas de ônibus perto do Mangueirão
- São Bento Com Maj. Miguel | Sentido Leste, 2 min a pé
- Centenário Com Canal, 2 min a pé
- Centenário Com Benfica | Sentido Sul, 6 min a pé
- Arena Guilherme Paraense, 7 min a pé
- Terminal Mangueirão (Integração), 13 min a pé
É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.
Como chegar de ônibus no Mangueirão
O Mangueirão é atendido por diversas linhas de ônibus que circulam pela Avenida Augusto Montenegro e pela estação Terminal Mangueirão do BRT, facilitando o acesso ao estádio no dia do evento.
Segundo o aplicativo Moovit, as seguintes linhas podem ser utilizadas para chegar ao Mangueirão:
226: Maracacuera - Pres. Vargas
305: UFPA - Icoaraci
321: UFPA - Cidade Nova 6 (Via Una)
639: Pratinha - Castanheira (Via Tapanã)
642: Bengui/Marex - Centro
663: Bengui - Felipe Patroni
664: Bengui - Ver-o-Peso
665: Cordeiro de Farias - Pres. Vargas
666: Canarinho - Pres. Vargas
667: Cordeiro de Farias - Ver-o-Peso
669: Cordeiro de Farias - Castanheira (Via Yamada)
755: Jardim Sideral - Praça Dom Pedro II
758: Conj. Maguari - Ver-o-Peso (Via P.A. Cabral)
767: Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)
768: Satélite - UFPA
783: Tenoné - Centro (Shopping Pátio Belém)
785: Tenoné - Ver-o-Peso (Entroncamento / Alacid Nunes)
795: Cabanagem - Pres. Vargas
861: Tapanã II - Ver-o-Peso (Rua Yamada)
862: Tapanã - Felipe Patroni
869: Tapanã - Pres. Vargas
872: Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)
879: Outeiro - São Brás (Via Brasília)
889: Icoaraci - Centro (Via Centenário)
906: Guajará - Ver-o-Peso (Via Centenário)
911: Icuí - Ver-o-Peso (Via Una)
960: Jaderlândia - Mangueirão
996: Águas Lindas - Terminal Mangueirão
888: BRT Maracacuera - São Brás
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