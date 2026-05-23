Atração da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro, banda Rod Hanna se apresenta em Belém neste sábado

A apresentadora Ticiane Pinheiro realizou uma festa para 300 convidados na sexta-feira (22), em São Paulo, em comemoração ao seu aniversário de 50 anos, que ocorre em 16 de junho. O evento utilizou como conceito a estética disco da década de 1980, reunindo elementos cenográficos, figurinos temáticos e estrutura de grande porte.

A programação musical contou com a banda Rod Hanna, que se apresenta neste sábado (23), em Belém. O grupo tem um repertório especializado em repertório de disco music, além das apresentações dos DJs Zé Pedro e Dani.

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A celebração foi sediada no espaço Bisutti Boulevard JK e ocorreu no período que antecede a mudança da apresentadora para o Rio de Janeiro, motivada pela gravação de um reality show para a plataforma Globoplay.

A produção do evento foi coordenada por Andrea Guimarães. Em entrevista à revista Quem, a decoradora informou que o planejamento do conceito foi definido por Ticiane no ano anterior, com a execução intensificada nos meses finais.

“A gente começou a acelerar mais agora, correr com tudo, resolver detalhe por detalhe”, explicou Andrea à publicação. De acordo com a profissional, a orientação da aniversariante previa um evento focado no entretenimento dos convidados, sem protocolos rígidos. “Ela queria muito uma festa feliz, que as pessoas curtissem muito. É muito da personalidade da Tici”, afirmou.

A montagem da estrutura no imóvel começou na madrugada anterior ao evento. “Minha equipe entrou às quatro da manhã colocando os painéis, piso e paredes. A gente gosta de transformar o espaço antes de entrar com a cenografia”, revelou Andrea.

A cenografia incluiu um túnel de LED na recepção com projeções da biografia da apresentadora e uma reprodução de banca de jornais contendo capas de revistas impressas com a imagem de Ticiane. A cartela de cores da decoração foi composta por preto, prata, grafite metálico e vermelho. O ambiente continha ainda pista iluminada e globos espelhados.

O vestuário da apresentadora teve a coordenação de estilo de Fabi Leite, que selecionou duas opções de marcas exclusivas com brilho, franjas e plumas. O primeiro figurino, confeccionado pela marca Koya, consistiu em um macacão com bordados prateados, microcristais e vidrilhos dispostos em linhas verticais. A peça apresentava modelagem ajustada, gola alta, decote na região do tórax, calça estilo boca de sino e aplicação de plumas azuis nos braços e pernas, combinada com sandálias de plataforma metalizadas.

Ticiane usou um macacão com com microcristais e vidrilhos (Fotos: Cris Santoro / Divulgação) Criado sob medida pela marca Koya, o primeiro look trouxe um macacão inteiramente bordado em prata com microcristais e vidrilhos em linhas verticais para criar um efeito óptico de alongar a silhueta (Foto: Cris Santoro / Divulgação) Criado sob medida pela marca Koya, o primeiro look trouxe um macacão inteiramente bordado em prata com microcristais e vidrilhos em linhas verticais para criar um efeito óptico de alongar a silhueta (Foto: Cris Santoro / Divulgação) Criado sob medida pela marca Koya, o primeiro look trouxe um macacão inteiramente bordado em prata com microcristais e vidrilhos em linhas verticais para criar um efeito óptico de alongar a silhueta (Foto: Cris Santoro / Divulgação) Criado sob medida pela marca Koya, o primeiro look trouxe um macacão inteiramente bordado em prata com microcristais e vidrilhos em linhas verticais para criar um efeito óptico de alongar a silhueta (Foto: Cris Santoro / Divulgação) Criado sob medida pela marca Koya, o primeiro look trouxe um macacão inteiramente bordado em prata com microcristais e vidrilhos em linhas verticais para criar um efeito óptico de alongar a silhueta (Foto: Cris Santoro / Divulgação)

O bolo do evento, produzido pela cake designer Mariana Junqueira, media 1,40 metro de altura. A estrutura apresentava acabamento nas cores prata e dourada com réplicas de globos espelhados. A receita foi composta por massa de chocolate meio amargo e recheio de praliné de amêndoas.

A organização da festa envolveu 18 empresas prestadoras de serviço e uma equipe de 120 operários. O serviço de buffet ofereceu canapés, ilhas de alimentação e pratos servidos individualmente, com itens como cone de atum com limão-siciliano, camarão em crosta panko, mini-nhoque ao molho de trufas, bobó de camarão, queijo brie folhado com mel e mini-brownie com calda de creme de avelã.

Entre os presentes estavam César Tralli, Rafaella Justus, Roberto Justus, Ana Paula Siebert, Fabiana Justus, Marcos Mion, Suzanna Gullo e Maya Massafera. Rafaella Justus utilizou um macacão marrom com paetês em tons de bronze e dourado, modelagem acinturada, decote e calça modelo flare.