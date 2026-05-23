Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Atração da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro, banda Rod Hanna se apresenta em Belém neste sábado

O evento teve como conceito a estética disco da década de 1980, reunindo cenografia com túnel de LED, globos espelhados e figurinos temáticos exclusivos, além de marcar sua despedida da capital paulista antes da mudança para o Rio de Janeiro

O Liberal
fonte

Os figurinos de Ticiane Pinheiro foram uma atração à parte, feitos sob medida e repletos de cristais e plumas. (Cris Santoro / Divulgação)

A apresentadora Ticiane Pinheiro realizou uma festa para 300 convidados na sexta-feira (22), em São Paulo, em comemoração ao seu aniversário de 50 anos, que ocorre em 16 de junho. O evento utilizou como conceito a estética disco da década de 1980, reunindo elementos cenográficos, figurinos temáticos e estrutura de grande porte.

A programação musical contou com a banda Rod Hanna, que se apresenta neste sábado (23), em Belém. O grupo tem um repertório especializado em repertório de disco music, além das apresentações dos DJs Zé Pedro e Dani.

VEJA MAIS

image Rod Hanna promete noite imersiva com o melhor do pop e da disco music em Belém
Combinando figurinos icônicos da era disco, novos arranjos e o uso de inteligência artificial, o grupo promete colocar todo mundo para dançar ao som de Donna Summer, ABBA e Bee Gees

image Ticiane Pinheiro é contratada pela Globo e vai apresentar reality show
Após mais de 20 anos na Record, a apresentadora estará em um programa do Globoplay

image Ticiane Pinheiro faz acordo com a filha Rafa Justus sobre possível mudança para o Rio

A celebração foi sediada no espaço Bisutti Boulevard JK e ocorreu no período que antecede a mudança da apresentadora para o Rio de Janeiro, motivada pela gravação de um reality show para a plataforma Globoplay.

A produção do evento foi coordenada por Andrea Guimarães. Em entrevista à revista Quem, a decoradora informou que o planejamento do conceito foi definido por Ticiane no ano anterior, com a execução intensificada nos meses finais.

“A gente começou a acelerar mais agora, correr com tudo, resolver detalhe por detalhe”, explicou Andrea à publicação. De acordo com a profissional, a orientação da aniversariante previa um evento focado no entretenimento dos convidados, sem protocolos rígidos. “Ela queria muito uma festa feliz, que as pessoas curtissem muito. É muito da personalidade da Tici”, afirmou.

A montagem da estrutura no imóvel começou na madrugada anterior ao evento. “Minha equipe entrou às quatro da manhã colocando os painéis, piso e paredes. A gente gosta de transformar o espaço antes de entrar com a cenografia”, revelou Andrea.

A cenografia incluiu um túnel de LED na recepção com projeções da biografia da apresentadora e uma reprodução de banca de jornais contendo capas de revistas impressas com a imagem de Ticiane. A cartela de cores da decoração foi composta por preto, prata, grafite metálico e vermelho. O ambiente continha ainda pista iluminada e globos espelhados.

O vestuário da apresentadora teve a coordenação de estilo de Fabi Leite, que selecionou duas opções de marcas exclusivas com brilho, franjas e plumas. O primeiro figurino, confeccionado pela marca Koya, consistiu em um macacão com bordados prateados, microcristais e vidrilhos dispostos em linhas verticais. A peça apresentava modelagem ajustada, gola alta, decote na região do tórax, calça estilo boca de sino e aplicação de plumas azuis nos braços e pernas, combinada com sandálias de plataforma metalizadas.

Ticiane usou um macacão com com microcristais e vidrilhos (Fotos: Cris Santoro / Divulgação)

O bolo do evento, produzido pela cake designer Mariana Junqueira, media 1,40 metro de altura. A estrutura apresentava acabamento nas cores prata e dourada com réplicas de globos espelhados. A receita foi composta por massa de chocolate meio amargo e recheio de praliné de amêndoas.

A organização da festa envolveu 18 empresas prestadoras de serviço e uma equipe de 120 operários. O serviço de buffet ofereceu canapés, ilhas de alimentação e pratos servidos individualmente, com itens como cone de atum com limão-siciliano, camarão em crosta panko, mini-nhoque ao molho de trufas, bobó de camarão, queijo brie folhado com mel e mini-brownie com calda de creme de avelã.

Entre os presentes estavam César Tralli, Rafaella Justus, Roberto Justus, Ana Paula Siebert, Fabiana Justus, Marcos Mion, Suzanna Gullo e Maya Massafera. Rafaella Justus utilizou um macacão marrom com paetês em tons de bronze e dourado, modelagem acinturada, decote e calça modelo flare.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VERÃO

Em praia internacional, influenciadora paraense diverte ao lembrar do período 'farofeira' no Pará

Com muito bom humor, ela relembrou as idas à praia de Outeiro: “Minha mãe levava uns dois galetos para 30 meninos”

23.05.26 10h57

FESTÃO

Atração da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro, banda Rod Hanna se apresenta em Belém neste sábado

O evento teve como conceito a estética disco da década de 1980, reunindo cenografia com túnel de LED, globos espelhados e figurinos temáticos exclusivos, além de marcar sua despedida da capital paulista antes da mudança para o Rio de Janeiro

23.05.26 9h45

NOVIDADE

Murilo Benício chega acompanhado para assistir à peça de Gregório Duvivier no Rio de Janeiro

Este é o primeiro registro do ator após o fim de seu relacionamento com a jornalista Cecília Malan

23.05.26 9h15

MODA

Fenômeno de se vestir para o cinema inspira ensaio com couro de pirarucu em Belém

O projeto une o glamour do cinema internacional à sustentabilidade e à cultura paraense, surfando na tendência global de espectadores que se vestem como os personagens das telas

23.05.26 8h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

NOVIDADE

Murilo Benício chega acompanhado para assistir à peça de Gregório Duvivier no Rio de Janeiro

Este é o primeiro registro do ator após o fim de seu relacionamento com a jornalista Cecília Malan

23.05.26 9h15

CULTURA

Obra de Salomão Larêdo ganha homenagem da quadrilha Estrela de São Benedito

Apresentação desse grupo junino de Cametá vai enfatizar a atuação literária do autor e personagens dos livros dele

23.05.26 8h00

CIRURGIA

Manu Bahtidão passa por cirurgia íntima e relata recuperação: 'Vai resolver meus problemas'

Cantora contou nas redes sociais que realizou procedimento para corrigir assimetria e reduzir desconfortos físicos

21.05.26 22h19

LOJA OFICIAL

Grupo de k-pop Blackpink terá loja oficial em São Paulo; saiba como vai funcionar

O local terá o nome do último álbum de estúdio da banda, Deadline, e fica aberto do dia 30 de maio a 26 de julho

23.05.26 7h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda