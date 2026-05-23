Obra de Salomão Larêdo ganha homenagem da quadrilha Estrela de São Benedito

Um dia, o homem dos livros deixou sua aldeia para conquistar novos horizontes. Foi, publicou livros seus, tornou-se imortal na Academia Paraense de Letras (APL) e retornou a sua aldeia, para manter a celebração das letras no próprio cenário de partida da trajetória abraçada por ele. Agora, esse autor como filho da terra e sua obra viram tema de apresentação temática de um grupo cultural do local onde ele nasceu. Assim, a obra literária do escritor paraense Salomão Larêdo, 77 anos, será homenageada em junho pela Quadrilha Junina Estrela de São Benedito, do município de Cametá, no nordeste do Estado do Pará.

A Estrela Junina possui 23 anos de tradição, como uma das mais expressivas quadrilhas juninas cametaenses. O grupo reúne 20 pares, totalizando mais de 100 integrantes entre diretoria, dançarinos e equipe de apoio. Essa quadrilha junina já conquistou, entre outros títulos, o do concurso do Governo do Estado, no Centur, em 2024; o concurso da Prefeitura de Belém, em 2025; pentacampeã do Concurso Municipal de Cametá; campeã em Baião, Mocajuba e Limoeiro do Ajuru, além de reconhecimento em festivais culturais por sua criatividade e representatividade. O grupo tem como sede o Centro Cultural Estrela, na Zona Rural de Cametá, em Vila Moiraba.

“A homenagem ao escritor Salomão Larêdo é um reconhecimento à sua contribuição para a literatura e cultura paraense, valorizando suas obras e sua ligação com a identidade local. É uma maneira de promover a literatura paraense e mostrar a importância de ler autores locais. É uma forma de descentralizar a literatura dos grandes centros urbanos promovendo a democratização e acesso ao livro”, explica Rodrigo Fiel, presidente da Estrela de São Benedito.

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Rodrigo explica que a homenagem será realizada “com uma apresentação temática da quadrilha que acontece durante 20 minutos, destacando aspectos da vida e obra de Salomão Larêdo, além da representação de alguns personagens de seus livros, como Antônia Cudefacho, a lenda Boto que é muito presente em suas obras, e outras surpresas”.

O grupo junino vai homenagear o autor e sua obra a partir do começo das festividades juninas deste ano, com apresentações para as comunidades de Vila do Carmo, Vila Moiraba, Vila de Porto Grande e outras comunidades da região. Esse projeto circulará por oito municípios do Pará, incluindo Belém, com apresentação marcada para o dia 23 de junho no Centur, véspera do Dia de São João.

Canoa poética

O escritor Salomão Larêdo, natural de Cametá, recebe com festa a homenagem da quadrilha junina. “É a Estrela de São Benedito quem me proporciona tanta e tamanha, enorme, avultada emoção e alegria pelo reconhecimento e valorização do meu labor literário de muitos anos. Faço neste 2026, 61 anos do início de minhas atividades literárias. Por isso, é como receber o Prêmio Nobel de Literatura, outorgado por minha gente e que gosta de mim e do que faço: arte literária”.

“Homenagem de bujarrona cheia, tufada, enfunada do melhor vento à minha canoa poética de um caboco simples escritor do sitio, da Vila do Carmo e por ser homenagem dos meus conterrâneos e amigos da Vila Moiraba de São Benedito, que fica na ilharga da Vila do Carmo, onde nasci, aqui no município de Cametá, no Baixo-Tocantins, é especial!”, enfatiza o escritor.

Larêdo ressalta que a Associação Comunitária e Cultural para o Desenvolvimento Social e Sustentável Estrela de São Benedito atua há 23 anos para o bem comum e tem a quadrilha junina mais organizada, com fins coletivos, para fazer o bem, chamar a atenção para as questões da arte, cultura, dança, música, poesia, meio-ambiente e neste ano, para fazer nossa gente refletir sobre a Literatura Brasileira que se produz no Pará”.

Essa proposta do grupo junino de chamar a atenção do público para o livro, a leitura, a formação conjunta de leitores críticos da realidade e a necessidade de investimentos em educação e cultura é aplaudida pelo escritor. E se insere no trabalho social desenvolvido pela associação comunitária na região do Baixo-Tocantins.

Salomão Larêdo conta com 57 obras publicadas. “Procuro, nos meus textos, valorizar sempre o que é nosso. Assim, sendo nativo da Amazônia e a ela circunscrito, naturalmente, os livros são todos na Amazônia ambientados, especialmente na Vila do Carmo, Cametá do Pará”. Ele nasceu no interior da Floresta Amazônica, e tem, como diz, como arma de luta por melhores dias para o povo da região a palavra e o imaginário amazônico. A partir do encantamento que sentia quando menino ao ver as águas do Rio Tocantins, Larêdo tomou gosto pelo que faz parte da Amazônia e levou esse conteúdo para suas obras.

Há um ano, ele e a esposa, a advogada Maria Lygia Larêdo, moram em Vila do Carmo, com “vontade de ver a poesia de perto”. E continua escrevendo muito, inclusive, prestes a lançar novos títulos.

““Essa homenagem da Quadrilha Junina Estrela de São Benedito, claro, impulsiona ainda mais o meu labor literário e sou muito grato à toda diretoria da Associação Cultural Estrela de São Benedito, do Quilombo da Vila Moiraba, por ter escolhido a literatura que faço como tema dessa exuberante quadrilha junina, Estrela que Brilha e é sempre campeã no meu coração e no coração de nossa gente, do nosso povo moirabense”, arremata o autor.