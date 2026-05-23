Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Obra de Salomão Larêdo ganha homenagem da quadrilha Estrela de São Benedito

Apresentação desse grupo junino de Cametá vai enfatizar a atuação literária do autor e personagens dos livros dele

Eduardo Rocha
fonte

Salomão Larêdo e Estrela de São Benedito: literatura e folguedo junino se encontram em Cametá (Foto: Montagem / Divulgação)

Um dia, o homem dos livros deixou sua aldeia para conquistar novos horizontes. Foi, publicou livros seus, tornou-se imortal na Academia Paraense de Letras (APL) e retornou a sua aldeia, para manter a celebração das letras no próprio cenário de partida da trajetória abraçada por ele. Agora, esse autor como filho da terra e sua obra viram tema de apresentação temática de um grupo cultural do local onde ele nasceu. Assim, a obra literária do escritor paraense Salomão Larêdo, 77 anos, será homenageada em junho pela Quadrilha Junina Estrela de São Benedito, do município de Cametá, no nordeste do Estado do Pará.

A Estrela Junina possui 23 anos de tradição, como uma das mais expressivas quadrilhas juninas cametaenses. O grupo reúne 20 pares, totalizando mais de 100 integrantes entre diretoria, dançarinos e equipe de apoio. Essa quadrilha junina já conquistou, entre outros títulos, o do concurso do Governo do Estado, no Centur, em 2024; o concurso da Prefeitura de Belém, em 2025; pentacampeã do Concurso Municipal de Cametá; campeã em Baião, Mocajuba e Limoeiro do Ajuru, além de reconhecimento em festivais culturais por sua criatividade e representatividade. O grupo tem como sede o Centro Cultural Estrela, na Zona Rural de Cametá, em Vila Moiraba.

“A homenagem ao escritor Salomão Larêdo é um reconhecimento à sua contribuição para a literatura e cultura paraense, valorizando suas obras e sua ligação com a identidade local. É uma maneira de promover a literatura paraense e mostrar a importância de ler autores locais. É uma forma de descentralizar a literatura dos grandes centros urbanos promovendo a democratização e acesso ao livro”, explica Rodrigo Fiel, presidente da Estrela de São Benedito.
.

Rodrigo explica que a homenagem será realizada “com uma apresentação temática da quadrilha que acontece durante 20 minutos, destacando aspectos da vida e obra de Salomão Larêdo, além da representação de alguns personagens de seus livros, como Antônia Cudefacho, a lenda Boto que é muito presente em suas obras, e outras surpresas”.

O grupo  junino vai homenagear o autor e sua obra a partir do começo das festividades juninas deste ano, com apresentações para as comunidades de Vila do Carmo, Vila Moiraba, Vila de Porto Grande e outras comunidades da região. Esse projeto circulará por oito municípios do Pará, incluindo Belém, com apresentação marcada para o dia 23 de junho no Centur, véspera do Dia de São João.

Canoa poética

O escritor Salomão Larêdo, natural de Cametá, recebe com festa a homenagem da quadrilha junina. “É a Estrela de São Benedito quem me proporciona tanta e tamanha, enorme, avultada emoção e alegria pelo reconhecimento e valorização  do meu labor literário de muitos anos. Faço neste 2026, 61 anos do início de minhas atividades literárias. Por isso, é como receber o Prêmio Nobel de Literatura, outorgado por minha gente  e que gosta de mim e do que faço: arte literária”. 

“Homenagem de bujarrona cheia, tufada, enfunada do melhor vento à minha canoa poética  de  um caboco simples escritor do sitio, da Vila do Carmo e por  ser  homenagem dos meus conterrâneos e  amigos  da Vila Moiraba de São Benedito, que fica na ilharga da Vila do Carmo, onde nasci, aqui no município de Cametá, no Baixo-Tocantins, é  especial!”, enfatiza o escritor.

Larêdo ressalta que a Associação Comunitária e Cultural para o Desenvolvimento Social e Sustentável Estrela de São Benedito atua há 23 anos para o bem comum e tem a quadrilha junina mais organizada, com fins coletivos, para fazer o bem, chamar a atenção para as questões da arte, cultura, dança, música,  poesia,  meio-ambiente e neste ano, para fazer nossa gente refletir sobre a Literatura Brasileira que se produz no Pará”.

Essa proposta do grupo junino de chamar a atenção do público para o livro, a leitura, a formação conjunta de leitores críticos da realidade e a necessidade de investimentos em educação e cultura é aplaudida pelo escritor. E se insere no trabalho social desenvolvido pela associação comunitária na região do Baixo-Tocantins.

Salomão Larêdo conta com 57 obras publicadas. “Procuro, nos meus textos, valorizar sempre o que é nosso. Assim, sendo  nativo da Amazônia e a ela circunscrito, naturalmente, os livros são todos na Amazônia  ambientados, especialmente na Vila do Carmo, Cametá do Pará”. Ele nasceu no interior da Floresta Amazônica, e tem, como diz, como arma de luta por melhores dias para o povo da região a palavra e o imaginário amazônico. A partir do encantamento que sentia quando menino ao ver as águas do Rio Tocantins, Larêdo tomou gosto pelo que faz parte da Amazônia e levou esse conteúdo para suas obras. 

Há um ano, ele e a esposa, a advogada Maria Lygia Larêdo, moram em Vila do Carmo, com “vontade de ver a poesia de perto”. E continua escrevendo muito, inclusive, prestes a lançar novos títulos. 

““Essa homenagem da  Quadrilha Junina Estrela  de São Benedito, claro, impulsiona ainda mais o meu labor literário e sou muito grato à toda diretoria da Associação Cultural Estrela de São Benedito,  do Quilombo da Vila Moiraba,    por ter  escolhido a literatura que faço como tema dessa  exuberante quadrilha junina, Estrela que Brilha  e  é sempre campeã no  meu coração e no coração de nossa gente, do nosso povo  moirabense”, arremata o autor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

estrela de são benedito homenageia escritor salomão larêdo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VERÃO

Em praia internacional, influenciadora paraense diverte ao lembrar do período 'farofeira' no Pará

Com muito bom humor, ela relembrou as idas à praia de Outeiro: “Minha mãe levava uns dois galetos para 30 meninos”

23.05.26 10h57

FESTÃO

Atração da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro, banda Rod Hanna se apresenta em Belém neste sábado

O evento teve como conceito a estética disco da década de 1980, reunindo cenografia com túnel de LED, globos espelhados e figurinos temáticos exclusivos, além de marcar sua despedida da capital paulista antes da mudança para o Rio de Janeiro

23.05.26 9h45

NOVIDADE

Murilo Benício chega acompanhado para assistir à peça de Gregório Duvivier no Rio de Janeiro

Este é o primeiro registro do ator após o fim de seu relacionamento com a jornalista Cecília Malan

23.05.26 9h15

MODA

Fenômeno de se vestir para o cinema inspira ensaio com couro de pirarucu em Belém

O projeto une o glamour do cinema internacional à sustentabilidade e à cultura paraense, surfando na tendência global de espectadores que se vestem como os personagens das telas

23.05.26 8h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

VERÃO

Em praia internacional, influenciadora paraense diverte ao lembrar do período 'farofeira' no Pará

Com muito bom humor, ela relembrou as idas à praia de Outeiro: “Minha mãe levava uns dois galetos para 30 meninos”

23.05.26 10h57

CULTURA

Obra de Salomão Larêdo ganha homenagem da quadrilha Estrela de São Benedito

Apresentação desse grupo junino de Cametá vai enfatizar a atuação literária do autor e personagens dos livros dele

23.05.26 8h00

NOVIDADE

Murilo Benício chega acompanhado para assistir à peça de Gregório Duvivier no Rio de Janeiro

Este é o primeiro registro do ator após o fim de seu relacionamento com a jornalista Cecília Malan

23.05.26 9h15

CIRURGIA

Manu Bahtidão passa por cirurgia íntima e relata recuperação: 'Vai resolver meus problemas'

Cantora contou nas redes sociais que realizou procedimento para corrigir assimetria e reduzir desconfortos físicos

21.05.26 22h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda