Grupo de k-pop Blackpink terá loja oficial em São Paulo; saiba como vai funcionar
Mais uma loja temporária de um grupo de k-pop será aberta em São Paulo. Na sexta-feira, 22, a agência YG Entertainment anunciou que o grupo Blackpink terá uma loja Pop-Up no Bom Retiro, bairro da região central da capital paulista.
O estabelecimento - que terá o nome do último álbum de estúdio da banda, Deadline - será inaugurado no próximo dia 30 e vai ficar aberto até o dia 26 de julho. O horário de funcionamento será das 10h às 20h de segunda a sábado e das 12h às 18h aos domingos.
Os itens da loja vão custar entre R$ 89 e R$ 999. Dentre as opções, estão bolsas, acessórios e moletons inspirados nas integrantes do grupo.
No ano passado, a capital paulista também recebeu uma loja no mesmo estilo Pop-Up com a venda de itens do grupo BTS. A maioria dos itens, de valor salgado, esgotou rapidamente, o que obrigou a loja a vender alguns objetos sob encomenda.
Datas: De 30/5 a 26/7. Horário de funcionamento: segundas a sábados, 10h às 20h; domingos, 12h às 18h. Endereço: R. Guarani, 243, Bom Retiro.
