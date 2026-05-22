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Milena chega às bancas com aventuras próprias e novo olhar sobre o bairro do Limoeiro

Criadoras destacam que revista explora pertencimento e identidade de forma leve e integrada às histórias

Amanda Martins
fonte

Maurício de Sousa segurando a 1ª edição do gibi inédito da personagem Milena (Divulgação)

Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali seguem como os personagens centrais do bairro do Limoeiro, mas agora dividem espaço com uma nova protagonista. Milena ganhou uma revista própria e passou a integrar oficialmente o catálogo fixo da MSP Estúdios.

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O gibi começou a chegar às bancas de todo o país no último dia 11 de maio, com distribuição da Panini e publicação quinzenal.

A novidade marca o primeiro lançamento de uma revista solo inédita da Turma da Mônica em quase 40 anos, desde a criação do título dedicado à Magali.

Quem é Milena na Turma da Mônica?

Milena estreou oficialmente nos quadrinhos em 2019 e se tornou a primeira personagem feminina negra de grande projeção do universo clássico criado por Maurício de Sousa.

Conhecida pelo jeito curioso, questionador e pelas confusões que acompanham suas histórias, ela passou a integrar as aventuras ao lado do quarteto principal e também ganhou versões em adaptações live-action para TV e cinema.

Na nova revista, os leitores acompanham mais de perto a forma como a personagem observa o cotidiano, questiona situações e transforma brincadeiras em aventuras.

Primeira edição reúne autoras negras da MSP

A edição de estreia reúne um grupo de autoras negras da MSP Estúdios, além da escritora Eliana Alves Cruz, que volta a trabalhar com a personagem após assinar o livro “Milena e o Enigma do Pássaro Antigo”, lançado em 2024.

Segundo Marina Sousa, diretora executiva da MSP Estúdios, a personagem já demonstrava potencial de protagonismo desde a criação.

"Ela já veio com uma energia muito particular. Desde o início havia uma clareza editorial de que ela é uma das protagonistas da Turminha”, afirmou.

Marina explicou ainda que aprofundar a personalidade da personagem amplia a identificação das crianças com as histórias. “Quando uma personagem tem tanto para contar, criar um espaço para mais histórias é simplesmente o próximo passo”, declarou.

Revista vai abordar identidade e pertencimento

Segundo a executiva, a proposta da nova revista é trabalhar temas como pertencimento, identidade e inclusão de forma natural dentro das histórias da Turma da Mônica.

“Os valores mais importantes aparecem nas histórias da Turma da Mônica sem que ninguém precise parar para explicá-los. Eles estão nas relações e nas pequenas situações que qualquer criança reconhece”, disse.

A coordenadora de conteúdo da MSP Estúdios, Giulia Ebahon, contou que participou da construção da personagem e afirmou se identificar com várias características de Milena. “Essa coisa toda de ser curiosa demais, de querer sempre entender o que está acontecendo ao redor, de ter uma cabeça que não para”, comentou.

image Nova revista da Milena transforma curiosidade, bagunça e cotidiano em aventuras no Limoeiro (Divulgação)

Quarto bagunçado deve ganhar destaque nas histórias

Roteirista de uma das histórias da primeira edição, Giulia afirmou que crescer lendo os gibis da Turma da Mônica tornou a experiência ainda mais significativa.

“Pensar que uma criança pode abrir esse gibi e se ver ali, encontrar a própria história, as próprias perguntas, isso diz muito sobre o que os nossos personagens representam”, afirmou.

Entre os elementos que devem aparecer com frequência nas próximas histórias está o quarto da personagem, apontado pelas criadoras como um espaço cheio de possibilidades narrativas. “A bagunça dela vai conquistar muito. Quem nunca ficou com preguiça de arrumar o próprio quarto ou não achou algo no meio da própria bagunça?”, brincou Giulia.

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