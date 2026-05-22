Nosso Tom lança projeto musical gravado no Porto Futuro II

O projeto "Nosso Tom Pelas Ruas", do grupo Nosso Tom, ganha mais um capítulo com o lançamento da segunda parte do seu audiovisual. Nesta etapa, o grupo liberou as faixas nos aplicativos de música nesta sexta-feira (22). O projeto, gravado em março no Porto Futuro II, teve alguns medleys disponibilizados, e canções autorais como “Cristina”, “Hora de Recomeçar” e “Jura” já estão disponíveis para audição.

“Esse é um projeto idealizado para comemorar os 25 anos de carreira do Nosso Tom. A gente queria fazer uma comemoração exatamente pelas ruas de Belém, que é a nossa cidade, que mantém a gente vivo há 25 anos. E não somente um show em uma casa noturna, que é o nosso lugar de origem, são as casas noturnas, o palco, mas a rua seria um lugar mais democrático”, pontua Júlio Cezar, do Nosso Tom.

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A abertura do projeto ocorreu na Avenida Brás de Aguiar e em seguida teve uma edição na Praça do Carmo, até chegar a esse terceiro momento. Após o lançamento dessa etapa, o cantor já antecipa novidades: “E esse volume dois que nós gravamos no Porto Futuro em março de 2026, depois vamos ter o volume três desse mesmo show que a gente lança em início de julho. Mas é um projeto belíssimo, pautado muito nas nossas canções e músicas de artistas que a gente gosta, tem a regravação de Tô Que Tô Saudade, uma música que foi eternizada na voz do Nilson Chaves, a gente também colocou a Batucada do Nosso Tom. E está disponível no nosso canal no YouTube os vídeos desse dia, que teve um calor muito forte, porém deixou a luz do trabalho muito bonita, porque de dia realmente o fator luz faz muita diferença”.

O projeto tem produção musical de Paulo Robson e produção executiva do Nosso Tom.