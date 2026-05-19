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Bruna Magalhães celebra primeira canção em novela: ‘Fiquei pulando de alegria’

A canção ‘Cuide bem do seu amor’, feat com Vítor Kley, está na nova novela das nove Quem Ama Cuida, da TV Globo

Amanda Martins
fonte

Cantora Bruna Magalhães (Divulgação/Isa Lelis)

Pela primeira vez, Bruna Magalhães terá uma canção tocando em uma novela. A cantora paraense entrou para a trilha sonora de Quem Ama Cuida, nova novela das nove da TV Globo, com “Cuide bem do seu amor”, feat com Vitor Kley lançado em 2025. Dividindo espaço com grandes nomes da música brasileira e internacional, ela também compartilha a trilha com outra representante do Pará: Gaby Amarantos, que já acumula histórico de músicas em folhetins da emissora.

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Conhecida pelo trabalho voltado à MPB contemporânea e ao pop acústico, Bruna ganhou destaque nos últimos anos por composições marcadas por melodias intimistas e letras autobiográficas. Entre os projetos mais recentes da artista está o álbum “Bruna Magalhães Canta Paralamas do Sucesso”, produzido por Sérgio Fouad e Rick Bonadio. Foi justamente desse trabalho que saiu a faixa escolhida para a novela.

Ela contou que descobriu a participação na trama, que estreou na última segunda-feira (18), de forma inesperada. “Foi uma grande surpresa. A emissora tinha entrado em contato com a minha gravadora pedindo autorização para usar a música na trilha e isso estava sendo tratado por eles em sigilo. Quando eu vi um comentário no videoclipe da canção falando que estaria na trilha da novela tomei um susto”, relatou.

A cantora afirmou que pesquisou a informação durante a madrugada e confirmou que a música realmente faria parte da produção. “Naquele momento era de madrugada e eu fiquei pulando de alegria no meu apartamento sozinha, liguei para os meus pais pra contar a novidade”, disse.

Bruna também destacou que ter uma música em uma novela fazia parte de seus objetivos profissionais. “Estou super ansiosa para ouvir. Um dos meus maiores sonhos de carreira era esse de ter uma música minha em alguma novela, é sem dúvida uma sensação de realização e a felicidade de ver meu trabalho sendo reconhecido”, afirmou.

Sobre a utilização da faixa na trama, a artista contou que ainda não recebeu detalhes sobre quais personagens ou histórias serão ligados à música. Segundo ela, a emissora mantém a informação em sigilo, mas a temática da canção dialoga diretamente com o enredo da novela.

“A novela traz histórias profundas, muito drama, grandes perdas e amores”, declarou, acrescentando ainda que torce para que a faixa se torne tema de algum casal da trama.

Parceria com Vitor Kley

Ao comentar a gravação da música, a artista classificou a parceria com Vitor Kley como um momento importante da carreira. Segundo ela, o cantor aceitou participar do projeto logo no início da produção.

“Gravar com o Vitor esse clássico dos Paralamas foi algo muito marcante, realmente uma virada de chave na minha trajetória. O Vitor tem uma voz muito marcante, uma energia super positiva que contagia”, afirmou.

A cantora também destacou a relação da composição com sua própria trajetória artística. “A composição do Herbert Vianna traz esses sentimentos densos, me identifico muito com o jeito dele de compor e a junção de tudo isso deu certo demais no álbum”, disse.

Gaby Amarantos volta às novelas

Além da estreia de Bruna em trilhas televisivas, a nova novela também marca mais uma participação de Gaby Amarantos em produções da Globo. A artista integra a trilha sonora com o sucesso “Foguinho”.

A presença da cantora acontece meses após ela conquistar o prêmio de Música do Ano no Prêmio Potências 2025, realizado pela Billboard Brasil, em São Paulo, justamente pela faixa escolhida para a novela.

Veterena, Gaby já teve músicas em diferentes produções da emissora, incluindo “Ex Mai Love”, tema de abertura de Cheias de Charme, “Ela Tá Beba Doida”, presente em Salve Jorge, “Tic-Tac do Meu Coração”, abertura de Além da Ilusão, e “A Noite do Meu Bem”, incluída na trilha de Garota do Momento.

Bruna também comentou a importância de dividir espaço com outra artista paraense na trilha da novela e falou sobre os desafios enfrentados por músicos do Norte do país.

“É uma luta constante quebrar os estereótipos e preconceitos que existem sobre nossa música paraense. Sinto que aos poucos estamos conseguindo vencer isso, mostrar que somos diversos, que somos uma parte muito valiosa da cultura do Brasil”, declarou.

Além das artistas paraenses, a trilha sonora do folhetim das nove reúne nomes como Marília Mendonça, Gal Costa, Elza Soares, Elis Regina e Maria Bethânia.

A seleção musical também inclui artistas como Simone Mendes, Carol Biazin, Felipe Amorim, Menos é Mais, além de nomes internacionais como Chappell Roan, Zara Larsson, Rosalía, Bad Bunny e a dupla Ca7riel & Paco Amoroso.

 

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