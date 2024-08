Tiê apresenta show ‘Cartas de Amor’ no Teatro Gasômetro com participação de Bruna Magalhães

A cantora Tiê se apresenta em Belém, neste sábado (03/8), no Teatro Estação Gasômetro, localizado no bairro de São Brás. O show, intitulado “Cartas de Amor”, contará com a participação especial da cantora paraense Bruna Magalhães e está marcado para às 20h. Em seu novo trabalho, que já passou por outras cidades brasileiras, Tiê embala o público com canções que capturam a essência das declarações de amor, tanto de sua autoria quanto de outros compositores. A apresentação também celebra os 15 anos de carreira da artista paulistana. Os ingressos estão à venda no site da Sympla, com preços a partir de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

No palco, Tiê se divide entre violão e piano, revisitando seu primeiro álbum "Sweet Jardim" e sucessos como "A Noite" e "Amuleto". O repertório também inclui versões de músicas como "Prova de Carinho", de Adoniran Barbosa, e "A Noite do Meu Bem", de Dolores Duran.

Ao Grupo Liberal, a cantora revelou detalhes sobre a preparação para o show. “Foi ótima porque a Bruna [Magalhães] estava comigo em casa, então, nós tocamos, conversamos um pouco”, revelou Tiê. Ela acrescentou que a apresentação terá uma mistura de músicas que servirão como cartas de amor para outras pessoas.

Durante a apresentação, a artista convida o público a participar lendo cartas, bilhetes ou mensagens de carinho para indivíduos significativos em suas vidas. Os fãs também têm a opção de levar seus próprios textos, que serão lidos pela Tiê.

“É muito emocionante porque tem histórias bem interessantes. Uma que me tocou foi uma senhora que deu uma carta linda, de despedida, que no final se revelou ser para o cachorrinho dela. Foi muito fofo”, relembrou a cantora.

Sobre a expectativa para o show em Belém, Tiê afirmou que adora a cidade e está ansiosa para reencontrar o público paraense. “Vai ser um prazer ouvir essas histórias e rever os fãs. Não vejo a hora”, acrescentou.

Uma das propostas do show de Tiê é revisitar junto com o público os clássicos que marcaram a sua carreira. “O que mais me chamou atenção nessa minha trajetória até agora é conseguir fazer música do jeito que faço, de forma sincera e plena, olhando para dentro de mim para poder passar para o outro ouvir e fazer essa troca com o fã”, afirmou.

PARCERIA

Tiê dividirá o palco com Bruna Magalhães durante a noite. Ela e a paraense se conheceram quando a artista veio se apresentar no Teatro Gasômetro em 2016. “Eu tinha 16 anos na época e já era fã de carteirinha da Tiê. Aí acabamos virando amigas. No ano seguinte, fiz uma participação no show dela em Belém e, em 2018, ela me convidou para ser backing vocal no Lollapalooza”, relembrou Magalhães.

Bruna afirmou que está com altas expectativas para o show e destacou a alegria de cantar novamente ao lado de Tiê e de se apresentar na capital paraense. “Vou poder matar várias saudades: uma de cantar com ela, que é uma amiga e cantora que admiro demais; a outra é de cantar na minha cidade, que eu tanto amo e tenho um carinho enorme”, declarou.

Para o repertório, Magalhães explicou que o show será uma combinação de músicas da artista paulistana, músicas próprias e versões de clássicos da MPB. “Esse show vai ser dividido em músicas da Tiê, músicas minhas, algumas versões da MPB, e em alguns momentos vamos cantar juntas”, disse.

Questionada sobre a possibilidade de uma parceria musical futura com Tiê, ela demonstrou entusiasmo. "Fazer uma parceria musical com a Tiê sempre foi um sonho para mim. Apesar de não ter nada confirmado, acho que é muito possível de acontecer futuramente”, disse Bruna.

Ela também compartilhou sua alegria ao ser convidada para o show. “Fiquei muito feliz, animada e ansiosa. Além de poder reencontrar o público paraense nesse teatro que já abriu tantas portas para minha carreira, vai ser muito especial. Não vejo a hora de chegar o dia do show, vai ser lindo demais”, afirmou.

SERVIÇO

Tiê e Bruna Magalhães apresentam ‘Cartas de Amor’

Data: sábado, 3 de agosto;

Horário: a partir das 20h;

Local: Teatro Gasômetro, no bairro de São Brás, em Belém;

Os ingressos estão sendo vendidos online pelo site da Sympla.