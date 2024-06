Paraense Bruna Magalhães faz feat com Titãs em projeto musical

A música ‘Porque eu sei que é amor’, um dos clássicos da banda Titãs, ganhou uma nova versão que recebeu o talento da voz da paraense Bruna Magalhães. A cantora realizou a parceria com o grupo no projeto ‘Microfonado’, que foi lançado no dia 6 de junho, em alusão ao mês dos namorados.

Disponível em vídeo no YouTube e em demais plataformas de streaming de música, a canção ganhou um tom mais leve e romântico, graças a participação da paraense, em um dueto com o cantor Sérgio Britto. A parceria aconteceu por intermédio do produtor Rick Bonadio, que convidou Bruna para ser uma das vozes no projeto dos Titãs.

Bruna conta que ficou muito emocionada com o convite e também um pouco nervosa. Felizmente, ela recebeu grande apoio de todos os envolvidos na produção, o que garantiu tranquilidade para que tudo saísse perfeito.

“No dia da gravação eu tava super travada e quem me ajudou foi a Paula Bonadio. Ela é bailarina e então me passou dicas na parte de movimentação, de expressão corporal na hora da apresentação. Apesar de eu estar nervosa, eu consegui cantar do jeito que eu queria e as vozes combinaram muito. Foi uma grande honra para mim cantar com uma banda que é tão importante para a história da música no Brasil”, relata a cantora.

Bruna afirmou que durante sua participação pôde estar em contato com grandes nomes da música nacional, uma experiência que enriqueceu ainda mais essa parceria.

“Estar ali, no meio de tantos artistas, como Lenine, Ney Matogrosso, Vitor Kley, foi muito importante para a minha carreira. É uma história que eu irei contar para meus filhos e netos, um dia”, pontuou.

A artista paraense também afirma que, além da parceria musical, acabou virando amiga dos integrantes da banda, que são muito fãs de Belém do Pará.

“Eles foram super fofos comigo e amaram o fato de eu ser paraense, porque eles adoram Belém. Essa conexão, de uma pessoa que veio do Norte, que tem essa cultura, é algo muito especial para mim poder compartilhar com eles. Eu até dei uma maniçoba para o Tony Bellotto e a Malu Mader, que depois me mandaram uma foto comendo”, conta a artista aos risos.

O projeto Microfonado, do Titãs, é realizado pela Midas Music e consiste em uma regravação de grandes clássicos da banda, que são produzidos dentro de um estúdio, em um formato mais acústico e intimista.

Projetos Futuros

Além do projeto musical com Titãs, Bruna anuncia que, em breve, irá lançar um novo feat com uma cantora baiana. Segundo a paraense, o nome da artista ainda não pode ser revelado, mas ela garante que será uma parceria surpreendente.

Além da parceria musical, Bruna Magalhães conta que acabou virando amiga dos integrantes da banda (Foto: Tony Santos)

“Não posso divulgar quem é, mas é uma cantora que está super em alta, vai para todos os prêmios e é uma pessoa que eu admiro muito. A música vai ser lançada em breve, ainda vamos realizar a produção e gravar as vozes. O que eu posso dizer é que ela é muito amada pelo público de Belém e eu estou super animada com essa parceria”, comenta a cantora.

Apesar de ainda não poder revelar totalmente o feat musical, Bruna ressalta que a canção se chamará ‘Baila Comigo’, uma composição que mistura estilos e promete agitar os seus fãs.

“É uma música mais diferente do estilo que eu costumo cantar, mas também traz umas referências do Brega, que eu cresci escutando. A gente fez um arranjo novo e os produtores de cada cantora ajudaram na composição, foi um arranjo a 4 mãos e a expectativa é de lançarmos ainda este ano”, conclui Bruna.

Bruna também revela que realizará um novo show em Belém, no dia 3 de agosto, no Teatro Gasômetro. A apresentação será realizada em parceria com a cantora Tiê, que tem forte influência na carreira musical da paraense.

“Vai ser um show bem dividido, onde vamos cantar nossas músicas de trabalho e também cantar juntas em algumas. A Tiê adora Belém e vai ser bom para ela matar a saudade. Ela foi muito importante no início da minha carreira, me dando oportunidade para cantar até no Lollapalooza, sendo backing vocal dela”, destaca Bruna.

Crescimento na Carreira

Com tantos lançamentos previstos e parcerias de grande sucesso, Bruna sente que está vivendo um grande momento da carreira, uma situação que ela enxerga com muita gratidão.

“Tudo está acontecendo de uma forma muito natural, eu acho que as coisas bonitas da vida vêm de forma natural e é uma grande felicidade para mim, estar em um ano muito incrível, de realizações de grandes sonhos. Eu espero que uma das minhas músicas consiga emplacar em alguma novela, é o sonho de todo artista. Sigo confiante neste e sinto que vai dar certo”, conclui a paraense.