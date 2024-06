Exclusivo: Titãs lança novo projeto musical e anuncia show em Belém

No universo da música, criar algo realmente inovador pode ser um verdadeiro desafio para as bandas que já se consolidaram no mercado. Mas para os Titãs, grupo que tem mais de 40 anos de sucesso, este é um processo natural e que está presente em seu novo projeto musical, o ‘Microfonado’, desenvolvido pelo produtor Rick Bonadio e executado pelos Titãs: Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto.

Lançado na última quinta-feira (27), em plataformas de streaming de música e vídeos no YouTube, o projeto se trata de uma versão mais intimista de grandes clássicos do Titãs, com gravações feitas em um estúdio e apenas com a captação de microfones posicionados próximos aos instrumentos dos artistas. Em julho, a banda irá iniciar a turnê nacional deste projeto e Belém está marcada como uma das cidades a receber o show, mas ainda sem data definida.

O conceito do ‘Microfonado’ trouxe uma cara nova para um variado repertório e que ganhou participações especiais, como Vitor Kley em ‘Marvin’, Ney Matogrosso em ‘Apocalipse Só’, e ‘Porque Eu sei Que é Amor’, da paraense Bruna Magalhães, que dividiu os vocais com Sérgio Britto e deu um toque ainda mais romântico para a canção.

Em entrevista ao O Liberal, Sérgio conta que adorou a experiência de cantar com Bruna, uma adição que deixou o projeto ainda mais especial.

"Foi uma experiência incrível, a Bruna é uma menina doce, apesar de ser campeã de caratê, pan-americano (risos), que tem uma voz incrível, super afinada. Eu já tinha cruzado com ela várias vezes ali nos corredores da produtora, Rick Bonadio já tinha me apresentado o trabalho dela, então o convite saiu naturalmente quando estávamos no estúdio. Ela aceitou arrebentou e foi super bem, é uma honra ter uma cantora dessa no nosso time."

Bruna Magalhães participou do projeto interpretando a música 'Porque Eu Sei Que é Amor' (Foto: Tony Santos)

Além de musical, a experiência de Bruna com os Titãs também foi gastronômica, já que ela fez questão de presentear Tony Bellotto com uma maniçoba, feita por seu próprio pai. O músico afirma que adorou o prato típico paraense.

“Quando a gente começou a trabalhar com ela eu comentei que gostava muito de Belém, que eu passava férias aí, que eu ia pra Mosqueiro com um amigo e então disse que gostava muito de maniçoba. Daí ela chegou no dia seguinte, lá em São Paulo e levou uma maniçoba, feita pelo pai dela. Tava uma delícia me fez lembrar das minhas viagens pro Pará, na juventude, que eram sempre muito legais. Essa cidade é linda, a gente gosta muito de tocar em Belém até hoje e sempre que a gente vai é uma ocasião muito especial."

Música na era da internet

Cantor e compositor há décadas no Titãs, Sérgio Britto afirma que a banda ainda está se adaptando às mudanças na indústria fonográfica, transformada pelas novas tecnologias como os streamings de música e as redes sociais, as quais são responsáveis por virais de singles atualmente.

“Pra nossa geração é um exercício complexo e difícil, porque a gente funciona muito trabalhando em álbuns, sempre foi assim desde o começo da carreira. Isso ajuda a gente criativamente, e é interessante ter a diversidade e manter uma unidade num grupo de canções. Mas complexo e enigmático saber o que faz uma canção chegar até as pessoas hoje em dia, antes o caminho era mais claro pra gente, o rádio, a televisão fazer divulgação. Hoje em dia a coisa é mais pulverizada, por causa da internet, tem essa coisa de você viralizar uma música, que eu não sei exatamente como acontece, de Tik Tok, de não sei o que."

O cantor segue explicando que tem dúvidas sobre como funciona essa nova forma de consumir canções, mas que os titãs seguem mantendo sua identidade e compondo músicas novas.

“É raro hoje uma banda de pop rock que tenha um sucesso de fato hoje em dia, acho que um pouco pela falta de traquejo em lidar com essas coisas, ou pela inadequação mesmo. Não sei se tem cabimento uma música nossa viralizar no Tik Tok, são dúvidas que eu tenho. A gente ainda não se adaptou completamente aos novos tempos, mas a gente tá buscando caminhos que não traiam à nossa maneira de criar, de fazer música, que não mudou muito. Acho que o nosso foco é realmente a elaboração das canções, não se repetir, princípios que a gente sempre teve”, conclui o artista.

Turnê 'Pra Dizer Adeus'

Em 2023, os Titãs realizaram a turnê ‘Pra Dizer Adeus’, um dos projetos mais emocionantes para os fãs do grupo, já que reuniu ex-Titãs em um show que homenageou os 40 anos de existência da banda.

Para Tony Bellotto, além do sucesso comercial, o projeto foi especial pelo reencontro dos Titãs e de seus filhos, que se conheceram e se aproximaram através da música dos pais.

“Esse projeto foi realmente muito bem sucedido em todos os sentidos, por a gente ter reencontrado os Titãs e ex-Titãs, e ter feito uma coisa prazerosa pra nós. Foi uma turnê que deu muito mais certo do que se poderia esperar até. Os filhos foi uma das coisas mais legais em termos afetivos, uma das coisas que tocou a gente emocionalmente, muitos se reencontrando alguns se conhecendo, o entusiasmo deles foi muito estimulante e importante pra nós”, relembra o guitarrista.

Microfonado em Belém

Ao ser questionado sobre a possibilidade de um show em Belém, Tony garantiu que a banda tem a intenção de ir à cidade e que já no 2º semestre começarão a turnê em todo o Brasil.

A gente pretende no segundo semestre viajar o brasil inteiro, estamos fechando datas no Nordeste e com certeza vamos pro Norte, Manaus e Belém sempre estão nos nossos planos e Belém é uma cidade muito especial nos aguardem”, anuncia o músico