Cantor paraense do Garantido é criticado por 'voz rouca' e fará show até na véspera do festival

Em meio à expectativa para o 57º Festival Folclórico de Parintins, Sebastião Júnior, paraense natural de Juruti, no Pará, e levantador de toadas (isto é, o "cantor principal") do Boi Garantido, tem sido alvo de algumas críticas relacionadas à sua voz e às suas interpretações recentes. As queixas, que ganharam destaque nas redes sociais, em círculos de fãs e perfis com evidente posição contrária ao profissional, questionam sua potência vocal, sua voz rouca e até sua entrega artística durante os eventos prévios do festival.

Nas discussões, alguns torcedores pedem David Assayag, figura de importância inquestionável para o Boi Garantido e Boi Caprichoso, afinal defendeu ambos por décadas. Assayag, no entanto, em suas últimas apresentações no Bumbódromo, conseguiu manter seu tom de voz inigualável, mas errou letras, tons e não conseguiu atingir notas máximas na avaliação dos jurados. Há ainda fãs que defendem o que parece inevitável: a necessidade de uma renovação no elenco de cantores.

Show, polêmica e "fogo amigo"?

Para aumentar a polêmica, bem na véspera do início do festival, tanto David como Sebastião Jr. estão confirmados para cantarem no "Festival Kwati 2024", extensa programação de shows regionais e nacionais em um "clube" na cidade amazonense. Veja:

A presença de Sebastião (e também de David, que ainda pode se apresentar pelo menos em um dia do Festival Folclórico) provocou mais preocupação ainda em torcedores, já que ele pode desgastar mais ainda sua voz e não estar tão bem para as 3 noites do evento.

Já vários outros torcedores encarnados seguem unidos ao principal, que é o amor pelo Boi, e dão suporte ao cantor, destacando seu legado e compromisso com o Garantido. Neste contexto, as redes sociais "pegam fogo" e alguns perfis, mesmo que se autodeclarem apaixonados pelo Garantido, seguem fazendo uma grande campanha contra o cantor paraense o que, em última instância, pode prejudicar a própria agremiação. O público, ciente disso, também questiona esta atuação e destaca o "fogo amigo", que em nada ajuda o Boi Vermelho. Veja o post e comentários na publicação:

Polêmica antiga

Em 2022, ano em que uma grande crise se instaurou no Boi Garantido, Sebastião Júnior e o ex-presidente do Boi, Antônio Andrade, discutiram publicamente. Na época, um vídeo circulou nas redes sociais em que mostrava Andrade criticando o tom da voz de Sebastião Júnior e alegou que o levantador de toadas deveria procurar assistência médica para melhor sua voz.

“A gente sabe que o Sebastião tá com problemas graves nas cordas vocais, né? Um calo nas cordas vocais. Não aguentaria as três noites. Na primeira noite, ele estava muito rouco. Não teria nem condições de ter entrado. Isso eu não falei na primeira entrevista que eu dei porque era uma questão pessoal. E eu acho que tinha o direito de falar isso era ele próprio. Como ele não falou. E isso já tá público […] eu estou falando aqui pra galera entender o que houve”, disse o ex-presidente, que teve uma gestão, digamos, no máximo ruim à frente do Garantido.

Na época, Sebá respondeu publicamente Antônio Andrade: “Não venha com mentiras, eu sabia eu você ia usar esses argumentos, que eu estou com calo nas cordas vocais e não aguentaria as três noites. Que mentira esfarrapada, graças a Deus quem canta por mim não sou eu são os anjos e Deus, antes de entrar na arena ou em qualquer palco, peço a Deus e os anjos que cantam comigo. Respeite isso”. Veja:

Amo do Boi também tem desempenho questionado: "desafinado"

Quem também tem a voz bastante criticada no Boi Garantido, é o "Amo do Boi" João Paulo Faria, publicitário, que possui longa trajetória no Boi Garantido graças a sua origem familiar. Nos últimos meses, "JP" ganhou destaque por estar cada vez mais afiado, se não na voz, nos versos e provocações ao Boi Caprichoso, gerando várias publicações em perfis nas redes sociais, viralizando e, assim, conquistando mais fãs.

inda assim, é costumeiramente chamado de "desafinado" por Herland Pena, o "Prince do Caprichoso", como é chamado o Amo do Boi do Caprichoso que, se não possui toda a criatividade e força nos versos como seu rival, ao menos possui uma potência e qualidade vocal indiscutível.

Tempero final: disputa em família

Em meio a este cenário de rivalidades, discussões e polêmicas, o duelo entre os levantadores dos Bois é em família. Sebastião Júnior, levantador de toadas do Garantido, é tio de Patrick Araújo, levantador de toadas do Caprichoso desde 2020.

Ambos são naturais de Juruti e Patrick também sempre foi muito próximo ao Boi Garantido, sendo comumente apontado como torcedor do Boi Vermelho, ainda que cante no azulado:

Com voz, performance e carisma inquestionáveis, Patrick iniciou sua carreira na Tribo Muirapinima, de Juruti, que disputa com a Munduruku o importante Festival das Tribos Indígenas de Juruti ou Festribal. Tamanho sucesso e destaque no evento e no Boi Garantido o fizeram ser contratado para o Caprichoso, apimentando mais ainda a disputa na cidade de Parintins e todos que amam o festival, independente de sua origem.

