Pela 1ª vez em Belém, banda 'O Grilo' leva show de indie rock recheado de brasilidades

A banda ‘O Grilo’, que vem ganhando destaque em diversos festivais de rock em todo o Brasil, se apresenta neste domingo (30) pela primeira vez em Belém, no Teatro Gasômetro com o show da turnê “Tudo Acontece Agora PT.1”. A apresentação terá a duração média de uma hora e meia, e começa às 22h.

Na apresentação, a banda promete tocar músicas deste projeto mais recente e também sucessos conhecidos do público como "Herói do Futuro" e "Serenata Existencialista”. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pelo site do Sympla.

O novo álbum da banda foi lançado no dia 17 de abril e é composto de diferentes gêneros musicais, incluindo pop rock, reggae, emo e mpb. Se trata de uma nova fase artística do grupo, que atualmente se considera maduro e ao mesmo tempo ousado na forma de se apresentar.

As 10 músicas desta primeira parte do álbum são uma construção conjunta dos integrantes da banda, que misturam gêneros e influências diversas nas composições. Provando que inovação é uma marca da banda, as músicas trazem características de Indie Rock, Emo e até mesmo uma vibe mais dançante nos arranjos musicais.

Banda 'O Grilo' se apresenta em Belém pela primeira vez (Foto: Marina Grilo)

“Todos dão pitaco em tudo, mas sempre preservando a individualidade de cada um. Foi muito bonito ver que cada integrante teve espaço para ser quem se é sem perder de vista o coletivo. A sonoridade de ‘banda’ tem que ser isso. Se a gente não se completasse era mais fácil cada um ter um projeto próprio, mas a força do Grilo é justamente entender que cada um é uma peça chave e quebrar a cabeça pra fazer um som”, afirma Pedro Martins, vocalista da banda.

O conceito do álbum usa como ambientação uma agência de viagens fictícias, um cenário que foi escolhido baseado nas diversas histórias que a banda vivenciou nos trajetos percorridos entre um show e outro, experiências que o quarteto pretende contar em suas músicas.

“É muito fácil cair na ilusão de que o trajeto entre um lugar e outro não é em si uma viagem. De uns tempos pra cá, a banda passou mais tempo em meios de transporte do que em cima do palco. Faz parte do trabalho e às vezes o raciocínio acaba sendo 'pô, mas todo esse tempo no ônibus vale uma hora de palco'. Mas, quem disse que o ônibus tem que ser uma espécie de ‘limbo’ entre a casa e o show? Você está tão vivo ali largado no assento quanto estará durante a apresentação. Aproveita a monotonia, vive o tédio, olha em volta. Tudo é uma viagem”, explica Pedro.

Sobre O Grilo

A banda foi formada em São Paulo por Lucas Teixeira, Felipe Martins, Gabriel Cavallari e Pedro Martins. O grupo de músicos possui referências de diversas regiões do Brasil, o que garante um som plural e rico em brasilidade. Criada em 2017, lançou seu primeiro projeto no final desse mesmo ano, o EP "Herói do Futuro", de onde saiu seu maior hit "Serenata Existencialista". A música rapidamente viralizou no TikTok e se tornou uma das mais queridas pelos fãs.

Em 2021, lançou seu primeiro álbum "Você Não Sabe de Nada" que consolidou a banda no cenário Indie Rock MPB, chegando a ocupar listas de melhores do ano como a do TMDQA e Rolling Stone.

Em turnê pelo Brasil, ‘O Grilo’ já passou por 8 estados diferentes em seus 7 anos de história. O quarteto, já participou de grandes festivais de música no Brasil, incluindo duas edições do Lollapalooza (2019 e 2023) e uma no Palco Supernova do Rock in Rio (2022).

O seu terceiro álbum, ‘Tudo Acontece Agora’, marca o ano de 2024 com músicas inéditas e uma turnê que vai passar pelos 4 cantos do país, com o objetivo de apresentar as novas criações do álbum, mas de também agradar os fãs com os sucessos dos discos anteriores.

Serviço:

Show da banda ‘O Grilo’ turnê: ‘Tudo Acontece Agora PT.1’

Data: domingo (30)

Local: Teatro Estação Gasômetro. Av. Gov Magalhães Barata - São Brás

Horário: 22h