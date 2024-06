Sepultura em Belém: show no dia 13 já deixa fãs ouriçados para conferir a banda

Pense em tocar uma bateria de forma acelerada dialogando com uma guitarra em riffs acelerados e solos rapidíssimos, baixo pulsante e um vocal rascante gritando contra a pressão da sociedade. Imagine tocar assim por pelo menos uma hora. Assim é o som do Sepultura em disco e no palco. Som que vai poder ser conferido pelo público em Belém no dia 13 de julho, na turnê de despedida dessa banda icônica do thrash metal. Tocar em plena Amazônia, cuja turnê tem como cartaz traz a figura de um indígena, vai ser especial para os músicos como também para os fãs numerosos em Belém, a partir da sonoridade indígena presente no antológico disco "Roots", de 1996. O Sepultura será a principal atração no 20ª edição do Studio Pub Rock Festival, celebrando o Dia Mundial do Rock, no Espaço Náutico Marine Club, a partir das 17h. O evento reunirá atrações dentro das vertentes desse gênero musical.

O Studio Pub Rock Festival - Dia Mundial do Rock tem como tema "#RockParaTodos", e vai contar com a presença de Caio MacBeserra (SP), Debrix (SP), Álibi de Orfeu, A Red Nightmare, Kartel, Geek Band, Rasengan e Sepultura, como a atração principal da noite.

Vibração

O thrash metal único do Sepultura começou a reverberar no planeta em 1984, a partir de Belo Horizonte (MG). A banda mistura o seu som estremecedor a diversas outras sonoridades. Essa audácia musical e a técnica e vocal particulares de levar o thrash metal abriram fronteiras para a banda no mundo. O nome Sepultura vem da música “Dancing your Grave”, do lendário power trio Motörhead. A atual formação da banda reúne Paulo Xisto no baixo, Andreas Kisser na guitarra, Derrick Green no vocal e Greyson Nekrutman na bateria

A primeira etapa da tour "Celebrating life through death" soma mais de 30 mil ingressos e eventos lotados com vendas esgotadas. O quarteto retorna ao Brasil após passagem pela América Latina. “São 40 anos, não 40 dias”, já afirmou Andreas Kisser em entrevistas, fato confirmado pelos números do Sepultura: o quarteto passou por mais de 76 países, fez shows em mais de 803 cidades fora do Brasil e esteve em quase todos os continentes do mundo e vendeu mais de 20 milhões de discos.

"Estamos felizes e muito agradecidos com tudo que aconteceu na nossa história, fizemos grandes álbuns e shows, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, ajudamos a colocar o metal brasileiro no mapa mundial e, agora, deixamos a cena com o sentimento de dever cumprido", declararam os integrantes da banda no anúncio da turnê de despedida.

Na plateia

O estudante Thalyson Freitas, 22 anos, mais conhecido como Thalys Riolli, mora no bairro do Tenoné, em Belém. Ele conheceu o Sepultura em 2011, aos 10 anos de idade, e não parou mais de ser fã. Thalys conta que os riffs pesados e a combinação sonora do tribal, música africana e indígena ao metal lhe "deixam o som com uma pegada mais pesada e interessante".

Thalys Riolli: banda cover em Belém (PA) para celebrar o Sepultura (Foto: Divulgação/Thalyson Freitas)

Ele lembra que o Sepultura já se apresentou por várias vezes em Belém - no Hangar, com o cantor Lobão e também no Psica Festival. "A minha expectativa pra esse show de despedida está nos altos, principalmente porque eles vão mandar muitas músicas clássicas, algumas que eles não tocavam já fazia tempos", declara Thalys, que integra a banda cover do Sepultura, a Spit.

Em pulsação semelhante para o show está o casal Caio Hora, executivo comercial em tecnologia, e a esposa Ângela Guimarães, no bairro de Nazaré. Caio curte o som da banda há 31 anos, ou seja, "a mistura do Heavy Metal, Thrash Metal e Nu Metal".

Caio e Ângela: juntos na expectativa do show da banda na capital paraense (Foto: Acervo Pessoal)

"O Sepultura tem sua contribuição inestimável à música mundial", enfatiza Caio. Esse fã tem um motivo a mais para ir ao show em Belém: 13 de julho é a data de aniversário da esposa dele, Ângela.

Serviço:

Show Sepultura - "Celebrating life through death"

13 de julho, 17h

Studio Pub Rock Festival - Dia Mundial do Rock

Espaço Náutico Marine Club, em Belém (PA)

Estrutura: 3 palcos, 12 atrações, feira gastronômica com 10 restaurantes, Feira Geek, Flash Tattoo, Espaço Gamer, Concurso de Cosplay.

Ingressos: site Bilheteria Digital; no Studio Pub da rua Presidente Pernambuco; nas lojas King (Pátio Belém e Parque Shopping) e nas lojas Sonho dos Pés (Boulevard, Metrópole, Castanheira e Castanhal)