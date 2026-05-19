Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (19/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (19/05), às 15h25, o filme de drama "Bem-Vindo À Vida", dirigido por Alex Kurtzman e estrelado por Elizabeth Banks, Chris Pine, Olivia Wilde, Michelle Pfeiffer, Barbara Eve e Jon Favreau. Confira a sinopse.

VEJA MAIS

Qual é a sinopse do filme "Bem-Vindo À Vida"?

Sam tem uma relação familiar complicada. Após a morte do pai, ele descobre que toda sua herança foi deixada para Josh Davis, o filho problemático de uma mulher chamada Frankie. Sam resolve se aproximar de Frankie e Josh, sem revelar o seu possível parentesco. Eles logo desenvolvem um relacionamento que irá mudar para sempre suas vidas.

Veja o trailer do filme "Bem-Vindo À Vida"

Informações do filme "Bem-Vindo À Vida"

Título original : People Like Us

: People Like Us Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 1h55min

1h55min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama

drama Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)