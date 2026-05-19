Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (19/05)?
O filme "Bem-Vindo À Vida" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (19/05), às 15h25, o filme de drama "Bem-Vindo À Vida", dirigido por Alex Kurtzman e estrelado por Elizabeth Banks, Chris Pine, Olivia Wilde, Michelle Pfeiffer, Barbara Eve e Jon Favreau. Confira a sinopse.
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Qual é a sinopse do filme "Bem-Vindo À Vida"?
Sam tem uma relação familiar complicada. Após a morte do pai, ele descobre que toda sua herança foi deixada para Josh Davis, o filho problemático de uma mulher chamada Frankie. Sam resolve se aproximar de Frankie e Josh, sem revelar o seu possível parentesco. Eles logo desenvolvem um relacionamento que irá mudar para sempre suas vidas.
Veja o trailer do filme "Bem-Vindo À Vida"
Informações do filme "Bem-Vindo À Vida"
- Título original: People Like Us
- Classificação: 14 anos
- Duração: 1h55min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: drama
- Lançamento: 2012
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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