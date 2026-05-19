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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (19/05)?

O filme "Bem-Vindo À Vida" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Cena do filme "Bem-Vinda à Vida" (Foto: Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (19/05), às 15h25, o filme de drama "Bem-Vindo À Vida", dirigido por Alex Kurtzman e estrelado por Elizabeth Banks, Chris Pine, Olivia Wilde, Michelle Pfeiffer, Barbara Eve e Jon Favreau. Confira a sinopse. 

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Qual é a sinopse do filme "Bem-Vindo À Vida"?

Sam tem uma relação familiar complicada. Após a morte do pai, ele descobre que toda sua herança foi deixada para Josh Davis, o filho problemático de uma mulher chamada Frankie. Sam resolve se aproximar de Frankie e Josh, sem revelar o seu possível parentesco. Eles logo desenvolvem um relacionamento que irá mudar para sempre suas vidas.

Veja o trailer do filme "Bem-Vindo À Vida"

Informações do filme "Bem-Vindo À Vida"

  • Título original: People Like Us
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h55min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama
  • Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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