Rod Hanna promete noite imersiva com o melhor do pop e da disco music em Belém

A banda Rod Hanna, liderada por Rodrigo Laguna e Nora Hanna, realiza o show da turnê "De Volta aos Bons Tempos" no dia 23 de maio, na Assembleia Paraense. A festa ainda terá apresentação do cantor Markinho Duran e sets dos DJs Euclides Coelho e Kasica.

Com mais de 2.000 apresentações em eventos corporativos, casamentos e palcos internacionais, o grupo soma um histórico de sucesso por onde passa. O repertório é composto por sucessos das décadas de 1970, 1980 e 1990, incluindo canções como “Dancing Queen”, “Take on Me” e “Believe” e clássicos de artistas como Donna Summer, Bee Gees e Earth, Wind & Fire, além de composições próprias.

A estrutura do espetáculo utiliza recursos visuais que incluem figurinos com brilho, cores e iluminação específica. A apresentação conta com novos arranjos musicais para os clássicos do disco e do pop, além de integrar tecnologias como efeitos sonoros, projeções de vídeos e inteligência artificial para a composição da experiência. O formato da performance prevê a interação direta com o público durante a execução das músicas e das coreografias.

Conhecidos pelo cuidado com o visual, os shows da banda trazem figurinos inspirados na estética da era disco, com referências a calças boca de sino, plumas, paetês e sapatos plataforma.

Em 2025, a banda Rod Hanna fez parte da edição do Baile das Estrelas, do Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM). Na ocasião foram celebrados os mais de 200 anos de existência da Polícia Militar.

ROD HANNA

Liderada por Rodrigo Laguna e Nora Hanna, a banda Rod Hanna celebra uma trajetória iniciada em 1986, consolidando-se como referência na interpretação de clássicos mundiais. A trajetória da banda teve início em Ribeirão Preto (SP), ainda nos anos 1980, mas foi em 1994 que o grupo lançou seu primeiro álbum, que deu origem ao nome da banda. Desde então, o projeto ganhou projeção nacional com shows que resgatam o clima das antigas discotecas.

Ao longo da carreira, o Rod Hanna acumulou parcerias com nomes importantes da música, como Kiko Zambianchi, As Frenéticas, DJ Memê e artistas internacionais como A Taste of Honey, Boys Town Gang e David Cochrane. O grupo também ganhou espaço na mídia com clipes exibidos na MTV e participações em programas de televisão.

O grupo apresenta um espetáculo que combina performance vocal, coreografias e recursos visuais para percorrer diferentes períodos da música popular, unindo nostalgia e inovação técnica no palco.

Com um repertório que atravessa décadas, a dupla estabelece uma conexão direta com o público por meio de uma produção que prioriza a experiência imersiva. Seus shows integram elements das eras Disco, Pop e Synth-pop, apresentando arranjos contemporâneos para sucessos que marcaram gerações, reafirmando o compromisso com o entretenimento e a preservação do legado cultural dos anos 70, 80 e 90.

Agende-se

Data: sábado, 23 de maio

Hora: 21h

Local: Assembléia Paraense - Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza