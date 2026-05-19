Arena Cultural traz Hamilton de Holanda e Leo Maia em festival gratuito

Nesta quarta-feira (20), tem início a programação da Arena Cultural da XVII Feira da Indústria do Pará (FIPA 2026). A novidade é que, pela primeira vez, o espaço será integrado ao formato de minifestival de música ao longo dos quatro dias de evento, de 20 a 23 de maio. Durante o período, o público poderá acompanhar 13 atrações locais e nacionais em apresentações gratuitas, sempre das 17h às 22h.

A abertura, no dia 20, será marcada pelo espetáculo “Amazônia Latina”, apresentado pela Orquestra Sustentável SESI. Formada por crianças e jovens de 10 a 17 anos, a orquestra sobe ao palco ao lado dos músicos paraenses Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, em um show que celebra as conexões culturais entre a Amazônia e a América Latina. No repertório, ritmos como cúmbia, merengue, lambada e brega traduzem a riqueza e a diversidade sonora da região Norte.

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Na quinta-feira (21), Hamilton de Holanda, um dos maiores nomes da música instrumental brasileira contemporânea, sobe ao palco com um show inédito e apresenta, pela primeira vez, faixas de seu novo álbum.

Reconhecido mundialmente por sua genialidade, o artista construiu uma trajetória marcada pela inovação. Ao reinventar o bandolim tradicional adicionando-lhe uma décima corda, Hamilton de Holanda ampliou as possibilidades harmônicas e expressivas do choro, levando a sonoridade brasileira a importantes palcos do mundo. Vencedor do Latin Grammy, o músico já dividiu o cenário com grandes nomes como Wynton Marsalis, Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Chick Corea e Chico Buarque.

O instrumentista promete surpreender o público paraense ao apresentar, em primeira mão, o repertório de seu mais recente trabalho de estúdio.

No mesmo dia, apresenta-se a banda de pagode Nosso Tom.

A banda Fruto Sensual se apresenta na sexta-feira (22).

Finalizando a programação na Arena Cultural, no sábado (23), apresentam-se a banda Warilou e também Leo Maia. O artista chega com o espetáculo “Baile do Síndico”, uma calorosa homenagem à trajetória e à obra de Tim Maia.

Ao lado de sua banda, Leo Maia apresenta canções imortais do rei da soul music brasileira, como “Primavera”, “Sossego”, “Azul da Cor do Mar”, “Chocolate”, “Não Quero Dinheiro, Eu Só Quero Amar” e “Gostava Tanto de Você”, entre outras. Além de cantar, Leo relembra histórias inéditas de seu pai, Sebastião Rodrigues Maia, e revela o cotidiano da família Maia, que há mais de 50 anos anima bailes em todo o Brasil.

Mais do que entretenimento, a Arena Cultural propõe um encontro entre diferentes expressões artísticas e públicos, criando um ambiente acessível e democrático dentro da FIPA. “Promover a Arena Cultural para a FIPA é reconhecer que a cultura também é parte fundamental do desenvolvimento. Criamos um espaço acessível, diverso e gratuito, que valoriza os nossos artistas e aproxima o público da riqueza cultural da Amazônia. É uma programação pensada para todos, que reforça a identidade regional e amplia a experiência de quem visita a feira”, explica a gerente executiva de cultura, Ana Cláudia Moraes.

Agende-se:

Data: 20 a 23 de maio

Horário: A partir das 17h

ocal: Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

Entrada gratuita Inscrições em: www.fiepa.org.br/fipa