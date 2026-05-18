Copa 2026: CBF lança música 'Bate no Peito' como trilha da seleção; ouça e confira a letra

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou no último domingo (17) a música "Bate no Peito", trilha sonora oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026. A canção, produzida por grandes nomes da música nacional, será tocada nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá em momentos específicos das partidas. O objetivo da entidade máxima do futebol brasileiro é reforçar a identidade do país e aproximar os torcedores da Amarelinha.

A faixa musical reúne artistas consagrados de diferentes gêneros, estilos e gerações. O projeto traz as vozes de Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e Veigh, sob a produção musical de Papatinho. Essa inédita colaboração busca representar toda a diversidade cultural do Brasil, conectando torcedores de todas as idades ao redor do planeta.

Em comum acordo com todos os músicos participantes, os royalties obtidos com a execução da música serão integralmente revertidos em ações sociais. O faturamento gerado pelas plataformas digitais irá para o Instituto Fome de Música, que converterá os recursos na compra de suprimentos. A distribuição de alimentos será realizada em território nacional por meio do programa Mesa Brasil Sesc.

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Onde ouvir a música da Seleção Brasileira?

A iniciativa faz parte de uma ação inédita da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que permitiu a cada uma das seleções participantes a escolha de uma música oficial para o Mundial. A composição "Bate no Peito" já foi disponibilizada e pode ser escutada em todos os tocadores de áudio digitais da internet.

Confira a letra completa

Eu sou brasileiro

Bate no peito e diz

Eu sou brasileiro

Bate no peito e diz

Joga, joga

Joga, joga

Joga a mão pro alto

Joga, joga

Joga, joga

O mundo inteiro já viu

Isso aqui é Brasil

Sente essa vibe

Povo que não perde a fé

Não foge à luta

Torce de samba no pé

A gente é raiz

A gente é feliz

A gente bate no peito e diz

O meu time é só camisa 10

Bandeira no peito

E o sonho nos meus pés

Descalço ou de chuteira

No campo ou na ladeira

Aprendi a jogar na raça

De segunda a sexta-feira

Eu sou jogador

Não adianta seu talento se não tem esforço

Vários num alojamento com saudade, irmão

Quantos que não tinham nem passagem de busão

Mas sonhando com a camisa da seleção

Eu sou brasileiro

Bate no peito e diz

Eu sou brasileiro

Bate no peito e vai

São cinco estrelas no peito

Vitórias de quem não desiste nunca

Chegou a nossa hora, Brasil

Vamos entrar em campo e mostrar nossa luta

Todos guerreiros de corpo e alma

Com muito suor e pura emoção

É que eu sou brasileiro e, com muito respeito

Eu vou torcer com a minha fé pra nossa seleção

Pra levantar poeira

E a torcida tremer

Nosso Brasil é festa

É gol que eu quero ver

Pra levantar poeira

E a torcida tremer

Nosso Brasil é festa

É gol que eu quero ver

Cê sabe que quem tá é nós

Bate no peito

Quem chama a responsa é nós

Dentro de campo ou fora

Ninguém cala a nossa voz

Ritmo quente, como se fosse em 2002

Trazendo alegria pro povo

E ainda deixa o clima feroz

Nós joga sinistro e voa

Qual a seleção que une assim tantas pessoas?

Mesmo na correria

Ainda chama a responsa

E mesmo no fim da noite

Sobra espaço pro samba

É que eu sou da terra da garoa

Também da cidade maravilhosa

Todos os santos e o coração da Amazônia

No Centro-Oeste, Nordeste ou terra dos pampas

E se jogar na balança, é pesado demais

Eu sou brasileiro

Bate no peito e diz

Eu sou brasileiro

Bate no peito e diz

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