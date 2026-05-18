Copa 2026: CBF lança música 'Bate no Peito' como trilha da seleção; ouça e confira a letra
Parceria de Ludmilla, João Gomes e Zeca Pagodinho terá execução nos estádios e terá arrecadação revertida em doações de alimentos
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou no último domingo (17) a música "Bate no Peito", trilha sonora oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026. A canção, produzida por grandes nomes da música nacional, será tocada nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá em momentos específicos das partidas. O objetivo da entidade máxima do futebol brasileiro é reforçar a identidade do país e aproximar os torcedores da Amarelinha.
A faixa musical reúne artistas consagrados de diferentes gêneros, estilos e gerações. O projeto traz as vozes de Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e Veigh, sob a produção musical de Papatinho. Essa inédita colaboração busca representar toda a diversidade cultural do Brasil, conectando torcedores de todas as idades ao redor do planeta.
Em comum acordo com todos os músicos participantes, os royalties obtidos com a execução da música serão integralmente revertidos em ações sociais. O faturamento gerado pelas plataformas digitais irá para o Instituto Fome de Música, que converterá os recursos na compra de suprimentos. A distribuição de alimentos será realizada em território nacional por meio do programa Mesa Brasil Sesc.
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Onde ouvir a música da Seleção Brasileira?
A iniciativa faz parte de uma ação inédita da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que permitiu a cada uma das seleções participantes a escolha de uma música oficial para o Mundial. A composição "Bate no Peito" já foi disponibilizada e pode ser escutada em todos os tocadores de áudio digitais da internet.
Confira a letra completa
Eu sou brasileiro
Bate no peito e diz
Eu sou brasileiro
Bate no peito e diz
Joga, joga
Joga, joga
Joga a mão pro alto
Joga, joga
Joga, joga
O mundo inteiro já viu
Isso aqui é Brasil
Sente essa vibe
Povo que não perde a fé
Não foge à luta
Torce de samba no pé
A gente é raiz
A gente é feliz
A gente bate no peito e diz
O meu time é só camisa 10
Bandeira no peito
E o sonho nos meus pés
Descalço ou de chuteira
No campo ou na ladeira
Aprendi a jogar na raça
De segunda a sexta-feira
Eu sou jogador
Não adianta seu talento se não tem esforço
Vários num alojamento com saudade, irmão
Quantos que não tinham nem passagem de busão
Mas sonhando com a camisa da seleção
Eu sou brasileiro
Bate no peito e diz
Eu sou brasileiro
Bate no peito e vai
São cinco estrelas no peito
Vitórias de quem não desiste nunca
Chegou a nossa hora, Brasil
Vamos entrar em campo e mostrar nossa luta
Todos guerreiros de corpo e alma
Com muito suor e pura emoção
É que eu sou brasileiro e, com muito respeito
Eu vou torcer com a minha fé pra nossa seleção
Pra levantar poeira
E a torcida tremer
Nosso Brasil é festa
É gol que eu quero ver
Pra levantar poeira
E a torcida tremer
Nosso Brasil é festa
É gol que eu quero ver
Cê sabe que quem tá é nós
Bate no peito
Quem chama a responsa é nós
Dentro de campo ou fora
Ninguém cala a nossa voz
Ritmo quente, como se fosse em 2002
Trazendo alegria pro povo
E ainda deixa o clima feroz
Nós joga sinistro e voa
Qual a seleção que une assim tantas pessoas?
Mesmo na correria
Ainda chama a responsa
E mesmo no fim da noite
Sobra espaço pro samba
É que eu sou da terra da garoa
Também da cidade maravilhosa
Todos os santos e o coração da Amazônia
No Centro-Oeste, Nordeste ou terra dos pampas
E se jogar na balança, é pesado demais
Eu sou brasileiro
Bate no peito e diz
Eu sou brasileiro
Bate no peito e diz
A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.
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