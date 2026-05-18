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Lady Gaga escolhe música de 'Wandinha' para disputar vaga no Emmy 2026

Lançada em setembro do ano passado e parte da trilha sonora da série, The Dead Dance foi incorporada à turnê atual de Gaga

Estadão Conteúdo

Será que Lady Gaga pode estar próxima de um Emmy? A canção The Dead Dance, da trilha sonora da segunda temporada de Wandinha, da Netflix, será inscrita na categoria de melhor canção e letra para a próxima edição do prêmio. A informação é da Variety.

Escrita e produzida por Gaga, junto a colaboradores frequentes, Andrew Watt e Cirkut, nome artístico de Henry Russell Walter, a canção pode ser ouvida no segundo episódio da segunda temporada da série de fantasia estrelada por Jenna Ortega, em uma cena com Enid (Emma Myers) e Agnes (Evie Templeton).

Lançada em setembro do ano passado e parte da trilha sonora da série, The Dead Dance foi incorporada à turnê atual de Gaga, The Mayhem Ball. Segundo a artista, a inspiração da música é um término. "É sobre como nos sentimos quando a relação acabou, como o fim pode acabar com a nossa capacidade de sentir esperança pelo amor", refletiu em entrevista ao Tudum, da Netflix.

Caso seja selecionada, esta será a quinta indicação de Gaga ao Primetime Emmys. A artista, vale lembrar, já ganhou o Oscar de Melhor Canção Original em 2019, por Shallow, de Nasce uma Estrela.

O Emmy Awards 2026 está marcado para 14 de setembro. Membros da Academia de Artes e Ciências Televisivas começam a votar nos indicados em 11 de junho, e a lista de indicações será revelada em 8 de julho.

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MÚSICA/EMMY 2026/LADY GAGA/WANDINHA
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