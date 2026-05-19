Zakk Wylde, ex-guitarrista de Ozzy, voltará a SP com Black Label Society e tributo ao Sabbath

Zakk Wylde, famoso por ter sido guitarrista e parceiro musical do cantor Ozzy Osbourne (1948-2025), voltará ao Brasil em outubro para uma série de sete apresentações. Seis delas serão com sua banda Black Label Society e uma será com o projeto Zakk Sabbath, tributo ao Black Sabbath.

O BLS, que neste ano foi atração do festival Bangers Open Air, em São Paulo, é formado por Wylde (voz e guitarra), John DeServio (baixo), Dario Lorina (guitarra) e Jeff Fabb (bateria). Eles se apresentam em Curitiba (10 de outubro), Belo Horizonte (13 de outubro), Brasília (15 de outubro), Rio de Janeiro (17 de outubro), São Paulo (18 de outubro) e Limeira (20 de outubro).

Já o Zakk Sabbath, que reúne Wylde, DeServio e Fabb para tocar as canções da emblemática banda britânica, se apresenta na capital paulista no dia 11 de outubro.

As vendas abrem nesta quarta-feira, 20, no site da Fastix para as datas de Curitiba e Limeira, e no Clube do Ingresso para as demais.

Zakk Sabbath Data: 11 de outubro Local: Carioca Club - Rua Cardeal Arcoverde, 2899 Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/

Black Label Society Quando: 18 de outubro Local: Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160 Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/