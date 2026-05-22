Paraense Jordanna Maia domina o red carpet em Cannes em produção avaliada em mais de R$ 150 mil

Pela terceira vez no Gala amfAR Cannes, evento beneficente realizado no Hôtel du Cap-Eden-Roc, em Antibes, a influenciadora digital paraense Jordanna Maia compareceu ao tapete vermelho na quinta-feira (21). A produção utilizada na ocasião foi estimada em mais de R$ 150 mil, reunindo peças de alta joalheria e confecção desenvolvida por marca brasileira.

Em Cannes, Jordanna Maia usa vestido exclusivo da PatBO bordado à mão (Higor Blanco)

O figurino utilizado marcou um novo projeto em conjunto com a PatBO, marca que vestiu a influenciadora em sua primeira participação no festival, no ano de 2023. O vestido foi elaborado em um período de três dias com processos de costura manuais, combinando veludo preto, tecido transparente e bordados em tons dourados.

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“Eu participei de todo o processo criativo e gosto que cada detalhe da imagem tenha conexão com o que quero comunicar. Existe uma relação muito verdadeira com a Patrícia, construída ao longo dos anos, e acho que isso aparece naturalmente quando criamos juntas”, afirma Jordanna Maia.

A finalização do visual contou com joias compostas por diamantes brancos e amarelos com lapidações de até 6 quilates.