It girl paraense Jordanna Maia mostra belezas do Pará em novo projeto

A it girl paraense Jordanna Maia é marcada pela sua influência na moda e presença nos maiores eventos do setor no mundo. Ela sempre está trabalhando com as maiores marcas como Miu Miu, Dolce Gabbana, Yves Saint Laurent, dentre outros. Além de carimbar seu passaporte nas semanas de moda Nova York, Londres, Milão e Paris.

Fugindo dessa badalação, Jordanna Maia veio curtir o verão paraense e entregou muito conteúdo grifado para o mundo. Mostrando as belezas da travessia para a Ilha do Combú e as delícias gastronômicas amazônicas, os seguidores puderam conhecer algumas curiosidades sobre a vivência da it girl.

“Gravar no Pará é uma questão muito mais importante hoje porque eu cresci sendo uma influenciadora regional até os meus 17 anos, depois disso eu mudei pra São Paulo e comecei a realmente me nacionalizar. Quando aconteceu a pandemia entrei no TikTok e aconteceu o meu boom. Depois ocorreu a internacionalização e eu comecei a buscar o mercado lá fora. Apesar de ter conseguido tantas coisas muitas pessoas não me conheceram como essa influência regional, só quem me acompanha há muito tempo. Tem gente que não sabe que eu sou do Pará. Como eu vivo viajando, para Paris, Milão, fazendo fashion weeks, isso e aquilo e as pessoas esperam que alguém do Norte, que veio do interior do Pará, alcance esses lugares pelo mundo”, disse.

De Castanhal, Jordanna Maia é a pura figura da geração Z. Com uma comunicação clara e voltada para os jovens, ela coleciona milhões de seguidores no TikTok, Instagram e YouTube. Criativa com a produção do seu conteúdo, ela está na internet há quase 10 anos. Em 2018, a paraense profissionalizou a sua própria assinatura criativa.

Por conta da sua presença no mercado mundial de moda, Jordanna contou que muitas pessoas ainda se assustam quando ela diz que é do Pará e que isso também foi um dos motivos que a fez explorar ainda mais conteúdos regionais nas suas redes sociais. Ela destaca que um dos seus sonhos é mostrar para o mundo de onde ela veio.

“As nossas arquiteturas são lindas, os palacetes, o Theatro da Paz e a Basílica, é tudo tão incrível. Quando as pessoas viajam pra fora do Brasil, elas ficam encantadas com as igrejas, e nós temos tudo aqui. Então senti essa necessidade de mostrar um pouco mais do quanto a nossa cultura é rica, não só de florestas, mas também de cidade, de arquitetura, o Pará tem tudo misturado, com forte influência de diversos lugares do mundo. Acho que essa é minha missão agora, mostrar um pouco mais de onde eu vim, da minha raiz, do que a gente tem por aqui. Esse é só um começo de um projeto, que pretendo expandir cada vez mais para a nossa região inteira. Com a influência que eu tenho hoje, posso representar não só a minha cidade, mas como Belém, o Pará e o Norte. É uma coisa que eu vou aos poucos construindo, pretendo cada vez mais trazer essa visibilidade paro nosso estado, nossa região, para que mais pessoas se sintam inspiradas e consigam sonhar com coisas maiores”, finaliza.