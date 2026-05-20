Base para o calor do Pará? Marca aposta em produto para clima quente e úmido; conheça

Manter a maquiagem intacta em meio ao calor intenso e à alta umidade do Pará faz parte da rotina de muitas consumidoras da região. Pensando nesse cenário, uma marca nacional de cosméticos reapresenta a Make B. Mate Salicylic, base desenvolvida para peles mistas e oleosas e que aposta em longa duração mesmo em condições de calor.

Segundo a marca, o produto oferece controle da oleosidade por até 18 horas, além de resistência ao suor e acabamento mate aveludado. A proposta é atender consumidoras que buscam maior durabilidade da maquiagem ao longo do dia sem necessidade frequente de retoques.

O lançamento acompanha uma demanda crescente no mercado de beleza. Dados divulgados pela empresa apontam que 80% das brasileiras possuem pele mista ou oleosa, o que aumenta a procura por produtos voltados ao controle do brilho e da uniformidade da pele.

Base aposta em resistência ao calor e à umidade

A fórmula da Make B. Mate Salicylic de O Boticário conta com ácido salicílico, ativo utilizado no controle da oleosidade e no tratamento da pele acneica. De acordo com a marca, o produto ajuda a minimizar a aparência de acnes e espinhas, além de disfarçar poros e linhas de expressão.

A base possui cobertura média construível e, segundo a empresa, não craquela ao longo do uso. A proposta é manter a maquiagem uniforme mesmo em ambientes de calor e umidade elevados, comuns na região Norte.

“Make B. Mate Salicylic já é hoje uma das bases mais recomendadas pelas consumidoras da marca. Isso porque ela promove até 18 horas de blindagem da oleosidade sem craquelar ou ‘derreter’, que são as principais demandas das consumidoras”, afirmou Ariela Bonemer, diretora de Maquiagem do Grupo Boticário.

Produto conta com 42 tonalidades disponíveis

A base integra o portfólio da marca com 42 tons disponíveis, incluindo opções com subtons quentes, frios e neutros. Segundo a empresa, a proposta é ampliar a adaptação do produto a diferentes tonalidades de pele.

Além da base, a coleção inclui outros itens voltados para maquiagem de longa duração:

Make B. Primer Mate Salicylic , com efeito mate blur e fixação da maquiagem por até 10 horas;

, com efeito mate blur e fixação da maquiagem por até 10 horas; Batons Easy Mate, com acabamento aveludado e textura leve.