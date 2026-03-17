Joias de aço ganham espaço e viram tendência no dia a dia; veja como cuidar

O uso de joias no cotidiano tem crescido entre homens e mulheres e acompanha uma mudança no comportamento do consumidor. Antes restritos a ocasiões específicas, os acessórios passaram a fazer parte da construção do estilo pessoal, acompanhando diferentes momentos da rotina, do trabalho ao lazer.

Nesse cenário, o aço inoxidável (316L) ganhou espaço na joalheria contemporânea. O material é reconhecido pela resistência, estética moderna e versatilidade, permitindo o uso frequente sem comprometer a aparência ou a estrutura das peças.

No Brasil, a marca ACIUM foi uma das responsáveis por ampliar a presença do aço no segmento, apostando no material quando ainda era pouco explorado. A proposta combinou design, qualidade e o uso de aço hipoalergênico, adequado para joias.

Segundo Eli Neri, a popularização das peças está ligada à busca por praticidade. “As pessoas querem joias que acompanhem o ritmo da rotina. O aço se destaca justamente por ser resistente, versátil e exigir poucos cuidados no dia a dia”, afirma.

Estilo urbano: como o aço entrou nos looks do dia a dia

Com visual contemporâneo, o aço se conecta com uma estética mais urbana e jovem. As peças aparecem em diferentes combinações e ajudam a compor looks versáteis, que transitam entre ocasiões formais e informais.

Entre as principais formas de uso no styling atual, estão:

Mix de acessórios: combinação de colares, pulseiras e anéis no mesmo look

combinação de colares, pulseiras e anéis no mesmo look Peças minimalistas: opções discretas que funcionam para o dia a dia

opções discretas que funcionam para o dia a dia Composições ousadas: acessórios maiores como destaque no visual

acessórios maiores como destaque no visual Versatilidade: uso tanto em ambientes de trabalho quanto em momentos de lazer

Cuidados simples ajudam a manter o brilho das joias

Apesar da resistência, especialistas apontam que alguns cuidados básicos ajudam a preservar o aspecto original das peças por mais tempo.

No uso cotidiano, resíduos como suor, poeira e produtos de pele podem se acumular. A limpeza, no entanto, é simples e eficiente:

Utilizar água corrente e sabão neutro;

Secar com pano macio;

Evitar produtos abrasivos.

Atenção com peças banhadas e contato com produtos

As joias de aço maciço são mais resistentes ao uso contínuo. Já as peças com banho (como dourado ou outros acabamentos) exigem atenção maior.

O contato frequente com perfumes, cremes e produtos químicos pode interferir no acabamento. A recomendação é usar as joias apenas após a aplicação desses itens.

Uso em praia e piscina exige cuidado

O aço inoxidável apresenta boa resistência à oxidação, mas o contato com água do mar ou cloro pode deixar resíduos.

Após esse tipo de exposição, o ideal é:

Enxaguar a peça em água corrente

Secar bem com pano macio

Armazenamento correto evita riscos e desgaste

Guardar as joias separadamente contribui para evitar riscos superficiais causados pelo atrito entre peças. Confira algumas práticas ajudam na conservação:

Usar estojos ou saquinhos de tecido;

Evitar contato direto entre diferentes acessórios;

Manter em local seco.