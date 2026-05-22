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Miguel Falabella mantém relacionamento de três anos com empresário; saiba quem é

O casal compartilha rotina em eventos e bastidores artísticos, mantendo a convivência restrita ao círculo de amigos e familiares

O Liberal

O ator e diretor Miguel Falabella, de 69 anos, mantém um relacionamento com o empresário Alexandre Altoe, de 39. O vínculo entre os dois estende-se pelo período de três anos, longe de holofotes e muitas aparições públicas na imprensa.

A convivência do casal é de conhecimento do círculo de amizades do diretor, que integrou o elenco do projeto "Três Graças" no papel do galerista Kaspar Damatta.

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Quem é

Alexandre Altoe reside no estado do Espírito Santo, local onde administra um estabelecimento comercial voltado à venda de suplementos alimentares e produtos de nutrição, como o whey protein. Miguel Falabella atua como o representante comercial da marca. O estabelecimento também fornece produtos para Danielle Winits e Marisa Orth, por exemplo.

O empresário tem 1,90m de altura e atua na internet como criador de conteúdo digital, onde é garoto propaganda de produtos de sua empresa.

Conheça Alexandre Altoe, namorado de Miguel Falabella (Fotos: Reprodução)

Relacionamento

O relacionamento supera a distância geográfica, já que Falabella possui residência fixada no município de São Paulo e Alexandre permanece no Espírito Santo. Contudo, os dois compartilham agendas em reuniões, festas e sessões teatrais. O empresário também esteve presente nas dependências dos estúdios da emissora TV Globo na companhia do ator.

Nas redes sociais, ele compartilha registros fotográficos com profissionais da classe artística, tais como Xuxa, Claudia Raia e Alessandra Maestrini, intermediados pela convivência com Miguel Falabella.

Atualmente, o ator cumpre agenda de ensaios no município do Rio de Janeiro para o espetáculo "Victor ou Victoria", com estreia agendada para o dia 4 de junho.

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