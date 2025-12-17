Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gilberto Gil será tema de musical dirigido por Miguel Falabella em 2026; saiba detalhes

O texto tem autoria de Newton Moreno, cuja obra se destaca pela brasilidade e forte presença poética, com títulos premiados como Agreste e As Centenárias.

Estadão Conteúdo
fonte

Gilberto Gil entra para o line-up do Global Citizen Festival: Amazônia (Divulgação)

Gilberto Gil será tema de um musical em 2026. A partir de 22 de agosto de 2026, o Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo, receberá Gil - Andar com Fé, uma superprodução inédita que vai contar a história do músico baiano.

Dirigida por Miguel Falabella, esta será a primeira biografia musical dedicada à vida do artista. Os ingressos estarão disponíveis a partir de 21 de janeiro pela Sympla.

O espetáculo acompanhará a trajetória de Gil a partir do período do exílio em Londres, momento decisivo em que sua vida e obra ganham novas camadas de significado. A partir desse ponto, a atração vai conduzir o público por lembranças que resgatam sua formação no sertão de Ituaçu, a efervescência de Salvador.

A história também incluirá figuras essenciais do universo de Gil, como Caetano Veloso, Flora Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Luiz Gonzaga e Sandra Gadelha, famosamente apelidada de Drão. O texto tem autoria de Newton Moreno, cuja obra se destaca pela brasilidade e forte presença poética, com títulos premiados como Agreste e As Centenárias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

musical

Gilberto Gil

Falabella

direção
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

VALORIZAÇÃO

Mundo Brega Pará recebe Rhenan Sanches e banda Msynck para celebrar a força do tecnomelody

Valorizando a cultura popular do Pará, o programa inicia bate-papo para discutir a evolução do brega e do tecnomelody, além de projetos atuais e futuros dos artistas

18.12.25 8h00

NOVA TURNÊ

Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

17.12.25 13h01

TECNOLOGIA

Liah Soares lança videoclipe de ‘Amor pela Metade’ criado inteiramente com inteligência artificial

Sucesso na trilha sonora de Três Graças, canção ganha um videoclipe criado em projeto que une tecnologia e sensibilidade para refletir sobre as novas formas de amar

17.12.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Eita!

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

16.12.25 22h46

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

CINEMA

Globo de Ouro realiza evento no Brasil em 2026

O Rio de Janeiro recebe o Golden Globe Tribute em março

18.12.25 9h09

CULTURA

Single 'Chegança' celebra 13 anos da revoada musical de Isadora Títto e Renato Torres

Lançamento está programado para esta sexta (19) pelo selo carioca Labidad Music

18.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda