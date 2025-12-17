Gilberto Gil será tema de musical dirigido por Miguel Falabella em 2026; saiba detalhes

Gilberto Gil será tema de um musical em 2026. A partir de 22 de agosto de 2026, o Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo, receberá Gil - Andar com Fé, uma superprodução inédita que vai contar a história do músico baiano.

Dirigida por Miguel Falabella, esta será a primeira biografia musical dedicada à vida do artista. Os ingressos estarão disponíveis a partir de 21 de janeiro pela Sympla.

O espetáculo acompanhará a trajetória de Gil a partir do período do exílio em Londres, momento decisivo em que sua vida e obra ganham novas camadas de significado. A partir desse ponto, a atração vai conduzir o público por lembranças que resgatam sua formação no sertão de Ituaçu, a efervescência de Salvador.

A história também incluirá figuras essenciais do universo de Gil, como Caetano Veloso, Flora Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Luiz Gonzaga e Sandra Gadelha, famosamente apelidada de Drão. O texto tem autoria de Newton Moreno, cuja obra se destaca pela brasilidade e forte presença poética, com títulos premiados como Agreste e As Centenárias.