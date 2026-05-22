Com milhões de acessos, Anderson Neiff desembarca em Belém para show no Mangueirão

O cantor de brega funk Anderson Neiff se apresenta em Belém com o projeto "Neiff - O Show", marcado para o dia 23 de maio de 2026, no Estacionamento do Mangueirão. A apresentação é voltada ao público do gênero, com foco na dança e nos elementos sonoros de batida e grave que caracterizam o ritmo. O line-up é composto pelo cantor Thiago Costa, pela aparelhagem Elison New Age, pelo DJ Victor (do projeto Rock Doido), além de Kobicado, Dieguinho e MC Loro.

“O público pode esperar muita dança e carisma do nosso novo show com alguns novos integrantes do balé”, pontua Neiff.

Aos 24 anos, o artista é conhecido como o ‘rei do brega funk’ de Recife. Além de suas músicas e de seus vídeos publicados em redes sociais e no YouTube, o artista se tornou conhecido por usar o bordão “É o Neiff! Nem melhor, nem pior: o diferenciado”.

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Em entrevista exclusiva para o Grupo Liberal, ele revelou que o sucesso não tem segredo, que é só trabalhar para conseguir chegar longe. Com a música e influência nas redes, ele conseguiu montar um ecossistema de fãs e conquistar mudanças sólidas na sua intimidade.

“Mudou Bastante a Minha Vida, consegui realizar sonhos, de pessoas que trabalham comigo e da minha família. O Sucesso Não Tem Segredo, é só trabalhar”, explica.

Recentemente, Neiff se envolveu em uma polêmica ao opinar sobre a capital do brega ser Recife. Paraenses não gostaram da declaração, já que Belém foi declarada pela ONU Turismo como a capital mundial do brega. Os debates saíram das redes sociais, mas nada diminuiu a legião de fãs que ele tem no Pará.

“Eu Sempre Exalto o meu estado, é de lá que eu vim e serei grato a todas as pessoas que me apoiaram até aqui”, explica.

Com mais de 2,5 milhões de seguidores apenas no Instagram, Neiff revela que não tem estratégia para fidelizar essas pessoas, que sua produção de conteúdo ocorre de forma自然: “Tudo acontece de forma orgânica, é inspiração, é tudo de forma natural. Nada planejado.”

No perfil, ele compartilha sua rotina, músicas virais e polêmicas, construindo uma comunidade engajada que acompanha seus passos de perto e o apoia intensamente em momentos de dificuldade. Fora das redes, Neiff estabelece uma relação íntima com seu público, com um show bastante caloroso.

“Meus seguidores são muito fiéis, eu amo isso, é extraordinário ter pessoas que me acompanham dessa forma. Existe muita fã que faz loucuras (Risos), mas é melhor deixar na curiosidade (risos)”, mantendo o segredo.

Com essa referência do público on e off, Neiff iniciou a sua jornada conquistando os jovens da periferia de Recife, que viam nele uma forma de sonho sendo conquistado. Aos 16 anos, ele começava a trilhar o caminho da fama.

“É importante mostrar a vitória de um jovem periferico, é realmente necessário para encorajar mais pessoas a chegar no mesmo lugar, tudo é possível, basta você querer. Persistência e Insistência, sempre foi necessário na minha vida, é por isso que eu estou aqui”, analisa o artista.

Atualmente, Neiff coleciona números bastante relevantes. No Spotify, por exemplo, conta com cerca de 2,7 milhões de ouvintes mensais. Suas músicas em destaque são Tua Ex é Uma Delícia (70 milhões de reproduções), Tira a Roupa (38 milhões), Ela Já Tá Louca (26 milhões) e Escola do Neiff (15 milhões).

Sua produção musical mistura ao Brega Funk outros ritmos, mas ele garante que novidades não faltarão na sua carreira: “Esse é um planejamento futuro que ainda vai sair do papel, nós estamos estudando o mercado como sempre fizemos, é necessário está a tento a essa roleta que gira todos os dias. Tenho uma equipe excelente que trabalha em prol disso, me ajuda a se manter no topo com essas atualizações, é muito importante para mim.”

Agende-se

Data: sábado, 23

Hora: 20h

Local: Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), Belém - PA