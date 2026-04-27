Por que Anderson Neiff é o 'Rei do brega funk'? Cantor segue internado após ataque de tiros

O cantor Anderson Neiff, conhecido como “rei do brega funk”, foi baleado na manhã deste domingo (26) após um ataque a tiros no Túnel Max Feffer, na zona sul de São Paulo. De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 6h30, quando a van que transportava integrantes da banda foi interceptada. Testemunhas relatam que três homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo e efetuaram diversos disparos contra o grupo.

O artista, que é vocalista, foi atingido durante a ação e encaminhado para atendimento no Hospital Sírio-Libanês, localizado na região central da capital paulista. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde do cantor. Saiba mais sobre o artista a seguir.

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Quem é Anderson Neiff?

Natural de Pernambuco, Anderson Neiff é cantor e influenciador digital que se destacou principalmente no universo do funk e do trap. Sua produção musical dialoga diretamente com o brega funk, subgênero que combina batidas marcantes com melodias mais sentimentais e letras voltadas ao cotidiano urbano.

Além da música, Neiff também construiu relevância nas redes sociais ao compartilhar conteúdos ligados à sua rotina, conquistas pessoais e o dia a dia da carreira artística, elemento que ajudou a fortalecer sua imagem junto ao público jovem.

Por que Anderson Neiff é o "rei do brega funk?"

Essa associação vem principalmente de alguns fatores bem claros dentro da cena do brega funk pernambucano, cenário onde Neiff ascendeu artísticamente.

De acordo com informações disponíveis em seu perfil no Spotify, Neiff iniciou sua caminhada na música ainda na adolescência, aos 16 anos, influenciado pelo movimento do passinho que ganhou força nas periferias do Recife. A estética dos vídeos de dança publicados nas redes sociais foi o primeiro impulso para que ele chamasse atenção do público e começasse a ampliar sua audiência na internet. No brega funk, coreografias, trends e viralização têm tanto peso quanto o lançamento oficial de músicas.

A virada musical aconteceu em 2020, quando lançou sua primeira faixa, “Só Linguadinha”, em parceria com MC Mari, MC Detona e Bola. O single marcou sua entrada oficial no mercado fonográfico e ajudou a projetar seu nome para além do ambiente digital.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)