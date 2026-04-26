Anderson Neiff é baleado em São Paulo e passa por cirurgia; polícia investiga o caso

O cantor Anderson Neiff, de 24 anos, conhecido como rei do brega funk, foi submetido a uma cirurgia após ser vítima de um ataque a tiros na cidade de São Paulo na manhã deste domingo, 26. Ele voltava de um show com sua equipe técnica e os disparos ocorreram na avenida Nove de Julho, na Zona Oeste da cidade.

Procurada pelo Estadão, A Polícia Civil do Estado de São Paulo afirmou que investiga o caso como tentativa de homicídio. Os autores do crime fugiram após o fato.

De acordo com comunicado divulgado por sua família e equipe sobre o "grave incidente", Neiff sofreu "uma ofensiva por disparos de armas de fogo efetuados por terceiros ainda não identificados", sendo atingido "por fragmentos de projétil na região do ombro".

O artista foi encaminhado ao hospital Sírio-Libanês e atendido em caráter de urgência.

Qual é o estado de saúde de Anderson Neiff?

Durante a tarde deste domingo, 26, sua irmã, Renata Neiff, atualizou seu estado de saúde afirmando que "A cirurgia foi um sucesso", sem, porém, dar maiores detalhes a respeito do procedimento.

"As autoridades competentes já foram notificadas e o inquérito policial instaurado para a devida apuração de autoria, bem como a realização de perícia técnica no veículo." O comunicado ainda pede "respeito" e "pensamentos positivos" para Anderson Neiff.

O que dizem Hospital e Polícia Civil sobre Anderson Neiff

Procurada pelo Estadão, a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês informou que "não abre informações de pacientes". Já a Polícia Civil do Estado de São Paulo enviou a seguinte nota:

"A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio, ocorrida na manhã deste domingo (26), contra um homem, de 24 anos, na Av. Nove de Julho, zona oeste da capital.

No local, os PMs apuraram que a vítima estava em uma van com demais integrantes de um grupo musical, quando suspeitos em motos se aproximaram e atiraram. Eles fugiram na sequência.

O homem foi atingido no ombro e socorrido ao Hospital Sírio Libanês. A perícia foi acionada e o caso foi registrado no 14° DP (Pinheiros)."