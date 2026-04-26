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Quem é Anderson Neiff? Rei do brega funk está internado em São Paulo após ataque a tiros

Estadão Conteúdo

Quem é Anderson Neiff? O cantor, conhecido como o 'rei do brega funk' de Recife, foi baleado num ataque a tiros após um show na cidade de São Paulo na manhã deste domingo, 26.

Além de suas músicas e de seus vídeos publicados em redes sociais e no YouTube, Neiff, de 24 anos, é conhecido por usar o bordão "É o Neiff! Nem melhor, nem pior: o diferenciado".

O início da carreira de Anderson Neiff

Descrito em seu perfil do Spotify como um jovem "influenciado pelo passinho dos Malokas de Recife", ele deu início à carreira com apenas 16 anos de idade e conquistou visibilidade com vídeos de dança nas redes sociais.

Em 2020 lançou sua primeira música, Só Linguadinha, parceria com MC Mari e MC Detona e Bola. Na sequência, formou um trio chamado VT e os Neiff e fez shows não apenas em Pernambuco, mas também em outros estados nordestinos.

A repercussão midiática de Anderson Neiff

Já mais consolidado, seu nome começou a ter também repercussão mais ampla. Em novembro de 2023, ele apareceu numa lista com 12 artistas para "para fomentar a música preta" elaborada pelo portal Popline e o site Billboard Brasil.

Em outubro de 2025, ganhou repercussão nacional ao aparecer no Fantástico, da TV Globo, durante uma reportagem sobre a disputa entre Belém e Recife como possível "capital do brega" no Brasil.

As músicas de Anderson Neiff

Na carreira solo, atingiu números bastante relevantes. No Spotify, por exemplo, conta com cerca de 2,7 milhões de ouvintes mensais. Suas músicas em destaque são Tua Ex é Uma Delícia (70 milhões de reproduções), Tira a Roupa (38 milhões), Ela Já Tá Louca (26 milhões) e Escola do Neiff (15 milhões).

Em seu perfil na plataforma, Anderson Neiff se descreve como "cantor, produtor, empresário, dançarino" e "o maior artista do movimento Bregafunk".

Em julho de 2021, Anderson Neiff foi chamado, ao lado de outros cantores, para a cerimônia de sanção da lei que tornou o "Movimento Brega" como patrimônio cultural imaterial de Recife. "Cheguei agora no movimento brega-funk, no brega, e esse momento para mim é uma coisa surreal", comentou.

Amizade com João Campos, prefeito de Recife

João Campos (PSB), prefeito da cidade de Recife, interagiu com o artista na ocasião. Anos depois, chegou a gravar um vídeo ao seu lado durante o carnaval de 2024, ano em que concorreu à reeleição. Na ocasião, Campos descoloriu seu cabelo por conta do "desafio Nevou". "Anderson Neiff: esse cara é uma lenda. Amigo, querido", disse.

Após o ataque a tiros, o político se manifestou em rede social: "Na torcida pela recuperação de Neiff. Alguém com a sua força de vontade e essa disposição gigante de superar tudo vai atravessar mais esse desafio."

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Palavras-chave

MÚSICA/ANDERSON NEIFF/TENTATIVA/HOMICÍDIO/PERFIL
Cultura
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