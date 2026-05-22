Com paraense no elenco, reality de imigrantes cancela votação e tira prêmio da irmã de Milena

A final do programa Immigrant Reality, realizada na quinta-feira (21), foi concluída sob questionamentos do público e repercussão em plataformas digitais. A organização da competição optou pela invalidação dos votos do público direcionados à etapa decisiva após a constatação de inconformidades no processamento digital. O procedimento alterou a configuração do resultado, culminando na vitória de Eliane Farmer e na perda do prêmio por Mile Moreira, irmã de Milena, participante que obteve a segunda colocação no Big Brother Brasil 2026.

No elenco do programa estava a paraense Samara Castro, que atualmente mora em Nova York, nos Estados Unidos.

A coordenação do reality show emitiu um pronunciamento oficial em seus perfis na internet informando que os mecanismos internos de controle detectaram o “uso de bots e atividade irregular no sistema de votação do aplicativo”. Diante do diagnóstico, a equipe técnica estabeleceu que a votação eletrônica seria “anulada com efeito imediato”.

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De acordo com as diretrizes descritas no documento institucional, a definição do primeiro lugar foi transferida para os “critérios técnicos já divulgados”. A metodologia de apuração passou a contabilizar o desempenho somado ao longo das provas anteriores e o parecer emitido pelos integrantes da comissão de avaliação. Os responsáveis pela atração justificaram o protocolo sob o argumento de “preservar a integridade da competição, a transparência do processo e o respeito aos participantes”.

Espectadores do programa utilizaram as redes sociais para assinalar o favoritismo de Mile Moreira perante a audiência, associando o resultado final diretamente à suspensão do voto popular. Na dinâmica presencial desenvolvida no palco, os concorrentes remanescentes tinham a prerrogativa de conceder 50 pontos a um competidor e debitar a mesma quantia da pontuação de outro oponente. Mile Moreira figurou entre os nomes que acumularam o maior número de avaliações negativas na contagem interna. Com o encerramento da tabulação técnica, Eliane Farmer obteve o somatório necessário para a declaração do título.

O desfecho do campeonato ocorreu após um histórico de atritos entre os participantes no confinamento. Desde as transmissões iniciais, a influenciadora digital relatava que integrantes do elenco manifestavam restrições à sua presença no recinto devido ao parentesco com a ex-participante do BBB.

A desconsideração do voto do público motivou divergências entre os internautas. Usuários das redes sociais manifestaram suspeitas de interferência externa da produção e argumentaram que a alteração do regulamento prejudicou o desempenho final de Mile Moreira.

“Esse programa é uma vergonha, só teve audiência por conta da Mile, foi muito injusto ela não ter ganhado, fizeram isso de propósito, só porque ela tava liderando a votação”, escreveu uma pessoa. “A gente se matando de votar pela Mile e vocês cancelam a m* da votação? Que injustiça, só usaram a gente”, comentou outro perfil.