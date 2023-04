Influenciadora Samara Castro tem seu perfil no Instagram hackeado e homem pede R$ 5 mil

A influenciadora Samara Castro, que possui mais de 300 mil seguidores no Instagram, viu a sua vida ‘invadida’ está semana. Uma das primeiras profissionais da internet do Pará, ela precisou parar as suas atividades desde a última terça-feira (04/04), porque foi hackeada.

O termo se refere a invasão ilegal de um sistema operacional, um computador ou sistema computacional e informático, sem a permissão do dono.

No caso de Samara, o que chama atenção, é que quem se apropriou do seu perfil, deixou salvo vídeos antigos e postagens que estão sendo usadas neste momento, para aparentar que ainda é a influenciadora que está em posse da conta.

Em outra conta reserva na rede, Samara começou a denunciar a sua conta oficial. Um homem, em uma conversa com ela, pede R$ 5 mil para devolver o perfil. O golpe aplicado por ele na conta oficial da influenciadora é de pix e também, venda de ingressos para o show do RBD.

“Eu vou te devolver, pode ficar na minha palavra, você me manda os R$ 5 mil”, disse o homem em uma áudio enviado para o direct da conta reserva de Samara.

O golpista teve acesso aos dados da influenciadora e usou o número dela para realizar o crime. “Essa conta que é totalmente profissional, onde eu faço os meus trabalhos de divulgação, levo o nome do Pará ia fora, infelizmente foi invadida. A invasão foi através do meu chip, eles fizeram uma portabilidade do meu número para outra operadora”, explicou Samara.

A influenciadora não sabe de que forma seus dados foram roubados para que ocorresse essa portabilidade, mas desde que perdeu sua conta, tem mantido contato com a polícia. Ela explicou ainda, que tomou conhecimento da invasão há dois dias, logo que acordou. Ela encontrou vários e-mails do Instagram alertando sobre tentativas sucessivas de login em sua rede.

“Eles estão se passando por mim no Instagram, postando várias coisas de golpe, tabela de pix, stories antigo meus, com bom dia até, o que fica bem natural e faz as pessoas acreditarem que sou eu. Estou desesperada, angustiada”, desabafa a influenciadora.

Uma das questões levantadas por ela, é a fidelidade do seu público. Como ela trabalha desde 2014 com essa conta, os seus seguidores são bem ativos e confiam nela, por isso, tem sido fácil para os criminosos tirarem dinheiro. “Muita gente já caiu. Acho que ele já conseguiu mais de R$ 20 mil, as pessoas confiam muito em mim”, finaliza.

Ela já tinha sido hackeada em outra ocasião, mas, de acordo com ela, a pessoa não conseguiu aplicar golpes.