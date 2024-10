Sucesso dos anos 1990, chocolate da Turma da Mônica volta a ser vendido com nostalgia e inovação

Dos anos 1990 diretamente para 2024, o famoso chocolate da Turma da Mônica retorna às prateleiras. A Brasil Cacau traz de volta o doce memorável, lançado inicialmente pela Nestlé, em comemoração aos 15 anos da empresa. O produto ressurge no período de Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

O chocolate da Turma da Mônica é frequentemente lembrado nas redes sociais por aqueles que viveram o período. Segundo Renata Vichi, CEO do Grupo CRM, do qual a Brasil Cacau faz parte, esse é um item relembrado com saudade em fóruns. “Há registros de pessoas que fizeram tatuagens em homenagem ao chocolate”, fala.

Chocolate da Turma da Mônica, produzido pela Nestlé nos anos 1990 (Reprodução)

A primeira comercialização do chocolate foi feita pela Nestlé e o produto repaginado não tem relação direta com a multinacional da Suíça. O Grupo CRM, dono da Kopenhagen e Kop Koffe, foi adquirido pela empresa em 2023. “Mesmo com um ano de participação no Grupo Nestlé, o chocolate da Turma da Mônica resulta de uma proximidade de licenciamento que temos com a Mauricio de Sousa Produções. Há mais de um ano, estamos lançando produtos nessa linha”, diz Renata.

O chocolate da Turma da Mônica, produzido pela Brasil Cacau, chega ao mercado próximo ao Dia das Crianças (Reprodução)

A CEO ressalta que o lançamento do produto é resultado de uma escuta ativa de consumidores, feita por meio de fóruns, redes sociais e sites na qual clientes falam sobre o que gostariam de consumir. “Estamos aqui para atender a todos, inclusive recebendo sugestões por meio de nossas plataformas, como o Instagram”, declara.

O chocolate saiu de circulação devido à falta de renovação contratual entre a Nestlé e a Maurício de Sousa Produções.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)