Pará pode ganhar museu do chocolate em Altamira

O CEO do Chocolat Festival, Marco Lessa, e o fundador do Museu do Chocolate em Portugal, Pedro Araújo, estiveram em Altamira, no Pará, para negociar a construção de um novo museu dedicado ao chocolate. Eles também negociam a construção de um museu em Ilhéus, na Bahia.

“Foram reuniões muito proveitosas no Pará e na Bahia. São os estados que mais produzem cacau no Brasil e tiveram recentemente duas edições grandiosas do Chocolat Festival que levaram mais de 220 mil pessoas. As conversas avançaram muito e estamos mais próximos de conseguir fechar esse negócio que vai fazer expandir ainda mais o turismo de Altamira e Ilhéus”, afirmou Marco Lessa.

O Museu do Chocolate do Porto, que servirá de inspiração para a nova atração, oferece uma experiência imersiva que leva os visitantes a conhecer a trajetória do chocolate, desde a fava do cacau até o produto final. Com exposições sobre a história do chocolate, embalagens e publicidade, além de uma visita a uma fábrica de chocolates, o museu português se tornou um modelo a ser seguido.

“O turismo cultural é o principal motivo de viagens turísticas e, os museus são a principal ferramenta dentro do turismo cultural, além disso, os museus agregam em si uma panóplia de serviços complementares que enriquecem a região/país; são um catalisador econômico, um catalisador cultural e social e um promotor de produtos endógenos; e o turismo e os turistas a melhor forma de exportar e promover toda uma cultura”, explicou Pedro Araújo.

Recentemente o Pará sediou duas edições do Chocolat Festival, evento que atraiu mais de 200 mil pessoas. O festival é um dos maiores eventos do setor no país e contribui para valorização da produção local.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenador do Núcleo de Política e Economia)