Mauricio de Sousa aparece de cadeira de rodas em pré-estreia de cinebiografia

Criador da Turma da Mônica completa 90 anos no dia 27 de outubro

Estadão Conteúdo
fonte

Em homenagem do filho, Mauricio de Sousa aparece de cadeira de rodas (Reprodução)

Na noite dessa terça-feira, 21, ocorreu a pré-estreia da cinebiografia Mauricio de Sousa - O Filme. Em rara aparição, de cadeira de rodas, o quadrinista de 89 anos comemorou, ao lado do filho Mauro Sousa, a chegada da obra que destrinchará sua vida.

Mauro interpreta o pai na trama e também esteve presente no evento, que ocorreu na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O filme acompanha a jornada de Mauricio de Sousa desde a infância até a invenção dos famosos personagens da Turma da Mônica e chega aos cinemas na quinta-feira, 23.

O criador dos quadrinhos mais famosos do Brasil foi ovacionado durante sua chegada ao evento. O filho, Mauro, se emocionou com a realização da obra e com o carinho do público: "Nesse processo do filme, tive que resgatar minhas melhores memórias com meu pai, de abraços, de carinho, de beijos, de viagens, e foi um processo muito especial para mim e de muita aproximação com o meu pai."

"Já achava que admirava ele, mas passei a admirá-lo e amá-lo ainda mais ... É uma honra ser filho desse cara e uma honra maior ainda poder vivenciar isso com ele neste momento", completou Mauro.

Em entrevista ao Estadão, o diretor do longa, Pedro Vasconcelos, relatou mais sobre a obra. "Conhecemos o Maurício grande, com toda essa obra difundida pelo mundo todo. Como é que isso começou? Como é que foi o processo inicial? Um cara, uma folha de papel em branco, um lápis na mão. De repente, essa simplicidade se transforma numa obra com um impacto tão grande em tantas gerações, em milhões de brasileiros", afirmou.

O longa mostra o início da paixão de Mauricio pelos quadrinhos, sua relação com o pai, a mãe, as irmãs e a avó Dita, uma figura formativa em sua vida. Também são retratadas a ida à capital para seguir o sonho de ganhar a vida com os desenhos e as dificuldades no meio do caminho.

Palavras-chave

CINEMA

MAURICIO DE SOUSA - O FILME
Celebridades
