Durval Lelys traz a histórica micareta Trivela a Belém no dia 15 de agosto

Belém se prepara para receber, no dia 15 de agosto, a histórica micareta Trivela, comandada por Durval Lelys, os ingressos com direito a abadá sendo vendidos pela Bilheteria Digital e Link Store. O evento, que marcou época e se consolidou como a primeira grande label de entretenimento do país nos anos 2000, desembarca na capital paraense transformando festivais em experiências únicas que atravessaram gerações.

“É uma alegria imensa voltar com a Trivela do Asa. Já são mais de 10 anos de carreira solo no axé music, onde passei por inúmeras cidades deste país e todos pediam pela volta da Trivela”, disse Durval Lelys em entrevista à Billboard.

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Muito além de uma festa, a Trivela é um verdadeiro movimento cultural, reunindo multidões ao som de sucessos que embalaram momentos históricos da banda Asa de Águia. Com seu formato inovador, energia contagiante e uma conexão intensa entre artista e público, o evento construiu uma trajetória marcada por encontros inesquecíveis, alegria e liberdade.

“Era um sonho que tinha em mente e hoje pude realizar. Espero retribuir esse carinho e reviver esses grandes momentos que tivemos, criando novas memórias e levando muita alegria e folia a todos”, celebra Durval.

Após um retorno ao cenário nacional completamente repaginado em 2025, com passagens por Natal e Rio de Janeiro, o projeto chega a 2026 mais moderno, tecnológico e conectado às novas experiências do entretenimento. Mantendo a essência que marcou gerações, mas agora com um novo conceito visual, estrutura inovadora e experiências ainda mais imersivas, além de Belém, a turnê deste ano já tem encontros confirmados em João Pessoa/PB (19 de setembro) e Salvador/BA (24 de outubro), prometendo levar novamente ao público toda a energia, nostalgia e vibração únicas comandadas por Durval Lelys.

A Trivela é um evento que usa um trio elétrico adaptado e itinerante, em formato de caravela. Criada em 2000 pela banda Asa de Águia, a Trivela é puxada por um trator. O veículo foi idealizado por Durval Lelys e sua equipe para circular no meio do público em espaços alternativos, como praias e áreas fechadas, aproximando os artistas dos foliões. O trio fica praticamente na altura do público.

HISTÓRIA

Natural de Salvador, Durval Lelys iniciou sua formação no violão clássico ainda na infância e estudou na Escola de Música em paralelo à sua graduação nos anos 1980. Sua trajetória artística começou em 1982 na Banda Pinel, onde passou de guitarrista a vocalista e acompanhou a transição do grupo do rock para o axé music. Em 1988, fundou a banda Asa de Águia, projeto que liderou por 26 anos e onde se consolidou nacionalmente, marcando o Carnaval baiano com a criação do abadá e com suas performances teatrais baseadas em personagens. Em 2014, o músico encerrou o ciclo com a banda para fundar o Groove Studio e iniciar sua carreira solo, focando na expansão de seu repertório e em uma maior liberdade de expressão artística.