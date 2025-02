Fãs se preparam para reencontro com Bell Marques e Durval Lelys em Belém

O encontro dos “bellzeiros” e “durvalzeiros” com seus ídolos será neste sábado (08). No Circuito Mangueirão, o bloco Vumbora entrará na avenida com Bell Marques e Durval Lelys, a partir das 16h.

A dupla de baianos antecipa a folia do Carnaval 2025 com esse esquenta no pré-Carnaval de Belém. Os dois se apresentam no trio elétrico que dará voltas no circuito, do jeito que o micareteiro gosta.

Bell Marques chega com os clássicos do Axé Music, que este ano completa quatro décadas. O cantor. Aos 72 anos, a trajetória musical do artista se confunde com a do movimento musical, já que desde a década de 1980 ele já comandava as folias na Bahia. Inclusive, ele mantém a mesma energia de 40 anos atrás.

O ex-Chiclete com Banana vem com um repertório cheio de sucessos solos, mas também do grupo. "Dê um grito aí", "Eu fui atrás de um caminhão", "Menina me dá seu amor", "Quero chiclete", "Diga que valeu" e "Amor perfeito" são canções que não saem do setlist do baiano.

Aos 67 anos, Durval Lelys continua empolgando os foliões com seu carisma e animação. Com cerca de 43 anos de carreira, o ex-Asa de Águia não descuida da saúde para manter o ritmo frenético das apresentações pelo Brasil. Com dieta adequada e realização de esportes, o cantor é pura empolgação durante horas de shows no trio elétrico.

“Dança do Vampiro”, “Com Amor”, “Vale Night”, “Leva Eu”, “Manivela” e “Quebra aê” são músicas presentes no repertório do artista.

Em Belém, os fãs de Bell Marques e Durval Lelys já se preparam para esse reencontro. Em posse de memórias afetivas, a dupla vai ter um encontro digno dos grandes micaretrios: com circuito no trio elétrico.

Fãs de Bell Marques e Durval Lelys garantem presença no Vumbora (Fotos: Igor Mota)

O personal trainer João Paulo Azevedo se lembra de quando encontrou pela primeira vez o seu ídolo, mas a admiração não iniciou com data marcada. “Posso falar mais ou menos que sigo o Bell há mais de 30 anos, desde a época do Carnabelém e Parafolia, bem no início lá na avenida Presidente Vargas que a gente começou com essa loucura”, conta.

Em posse de diversos itens, dignos de colecionador, João Paulo tem um porta palhetas. Os objetos foram entregues por Bell Marques nos mais variados encontros do fã pelo Brasil. Se são dezenas de palhetas, as fotos que João Paulo tem com o ídolo são incontáveis.

“Não sei quando me descobrir fã, acho que isso também a gente não descobre. As pessoas até vão falando para a gente, mas quando percebemos já estamos imbuídos nesse meio. Mas o que é bem legal que começou por aqui essa admiração, depois a gente vai fazendo uma viagem para assistir a um show, e quando isso acontece, é possível perceber que tem outros loucos igual a você. ‘É aqui que vou me encontrar’, e isso ocorre. Quando você vai vendo passa um show, já marca a próxima micareta, aí marca outra, por ai vai”, relembra o “bellzeiro”.

Se João Paulo não consegue se lembrar quando se tornou fã, ele sabe a meta que quer atingir: completar 200 apresentações do Bell assistidas. “Mais novinho eu ia para mais shows, mas contabilizados acho que já passam de 150, tenho que contar direitinho. Hoje é em média 10 por ano”, diz o fã. Atualmente ele conta com a companhia da sua esposa Camila Imbiriba para as andanças pelo Brasil.

Seguindo a mesma linha do personal, o funcionário de segurança pública, Osvaldo Júnior, é fã de Durval Lelys e um grande seguidor do artista pelo Brasil. Com uma infinidade de bonés, palhetas e abadás, o seguidor guarda recordações de cada encontro com o seu ídolo.

“Na verdade virei fã quando descobrir a música baiana, na época do Parafolia em Mosqueiro, na década de 1990. Naquela ocasião, tinham os trios elétricos lá e comecei a me atender para aquela batida, fui me adequando e buscando saber o que era. Foi quando me identifiquei. Desde então até os dias de hoje não parei mais. Vieram as viagens, amizades e conexão. Vou ficar assim até quando Deus quiser”, relembra.

Osvaldo Júnior vive a expectativa desse reencontro com Durval, ele acredita que cada show que ele presencia a sensação é como se fosse o primeiro. A energia do baiano é contagiante: “Cada apresentação é uma energia muito positiva e única. Não importa se eu fui em um show ontem, se vou amanhã, cada encontro é especial”.

Em posse do setlist do artista, Osvaldo acredita que a primeira canção do show será “Quebra aê”, e ele estará lá curtindo tudo de perto. “Não sei dizer quantos shows já fui do Durval, mas já viajei para diversos lugares do Brasil, como Brasília, Fortaleza, São Luis, Teresina, Salvador, Natal, dentre outros. Todo ano é assim. Eu sempre via a possibilidade de viajar nas férias, então sempre quem dava, eu ia atrás do trio”.

Agende-se

Data: hoje, 08

Hora: 16h

Local: Circuito Mangueirão - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03